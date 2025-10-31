Pražské vodovody a kanalizace (PVK) společně s výzkumníky z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) již přes rok monitorují výskyt PFAS v pražských odpadních vodách. PFAS jsou tzv. věčné chemikálie, mikropolutanty. Jde o per- a polyfluorované alkylové látky, se kterými se setkáme v „nepromokavých“ textiliích, potravinových obalech či kosmetických přípravcích. Tyto látky jsou podle Státního zdravotního ústavu spojeny se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny, s poškozením jater a ledvin, vysokou hladinou krevního cholesterolu, reprodukčními poruchami, hormonálními poruchami a oslabením imunitního systému.
Již od roku 2024 provádějí PVK pravidelný monitoring koncentrací PFAS na odtoku z Ústřední čistírny odpadních vod v Praze. „Zjištěné koncentrace jsou ve srovnání s jinými evropskými městy spíše nízké. V Praze bylo měřeno celkem 20 látek, jejichž celkový součet činí 15 až 30 ng/l. Přesto je třeba se touto problematikou zabývat. Současné technologie biologického čištění odpadních vod tyto látky totiž neumí cíleně odstranit a mohou se tak dále dostávat do životního prostředí,“ vysvětluje Petr Sýkora, technický ředitel PVK.
Kde je největší znečištění?
Průměrné koncentrace PFAS v odpadních vodách se v Evropě významně liší, rozdílné je i množství sledovaných látek. „Obvykle se sleduje 20 až 30 z desítek tisíc různých PFAS látek. Extrémně vysoké koncentrace 5 300 000 až 120 000 000 ng/l byly naměřeny ve Francii v odpadních vodách z požárního cvičiště, kde dochází k opakovanému hašení pěnou. Vysoké koncentrace 24 000 až 67 000 ng/l byly zaznamenány také v italském Miláně a hodnoty na úrovni 700 ng/l v nizozemských průmyslových oblastech,“ uvádí Milan Lánský, vedoucí technologie odpadních vod PVK.
Největší objem z domácností
Přestože nejvyšší koncentrace byly naměřeny u průmyslových objektů, největší vliv na míru znečištění PFAS mají odpadní vody z domácností. Jejich objem je totiž významně větší.
Na co si dát pozor? Věčné chemikálie se mohou vyskytovat na povrchu plastů, pokud výrobce použil prostředek obsahující PFAS pro snazší oddělení výrobku od formy. Problémové mohou být i výrobky z teflonu. PFAS se používají při jeho výrobě a případně při nanášení teflonových vrstev. PFAS najdeme i v papírových obalech například ve fastfoodu nebo v obalech popcornu do mikrovlnné trouby. Tyto obaly jsou odolné proti vlhkosti a mastnotě, mohou ale potraviny kontaminovat. A navíc pokud jsou vytříděny do modrého kontejneru, PFAS se po recyklaci objeví i v nových výrobcích. Tímto způsobem se věčné chemikálie mohou dostat do recyklovaného toaletního papíru a následně do odpadních vod.
Na co si dát pozor?
Každý může snížit rizika spojená s PFAS. Je dobré si vybírat potraviny v bezpečných obalech. A když už problémové obaly doma máme, je třeba je důsledně vyhazovat do směsného odpadu. Pozor je třeba si dávat také na „nepromokavé“ oblečení, obuv a nábytek, které jsou ošetřeny impregnačním sprejem na bázi PFAS. Nebezpečná může být i některá kosmetika a autokosmetika s obsahem PFAS.
Společně s VŠCHT
Znečištění a rizika spojená s věčnými chemikáliemi jsou celosvětovou novinkou. PVK tak na výzkumu nových metod měření a monitoringu koncentrací PFAS v odpadních vodách spolupracují s vědci z VŠCHT. Výzkumný projekt je financován Technologickou agenturou ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR. Kompletní výsledky a doporučení budou známy v polovině roku 2026.
Znečišťovatel platí
„Povinný monitoring PFAS v odpadních vodách nově zavádí revidovaná evropská směrnice o čištění městských odpadních vod. Nově bude uplatňován princip ‚znečišťovatel platí‘, kdy se výrobci farmaceutických, kosmetických a perzistentních chemických přípravků musejí podílet na zvýšených nákladech čištění odpadních vod,“ uvádí Jakub Hejnic, vedoucí technologie odpadních vod PVK.
PVK v současné době vyhledává v odpadních vodách zdroje s vysokou koncentrací PFAS a bude pracovat na ukončení vypouštění znečištěných vod nebo bude požadovat, aby subjekt odstranil PFAS z odpadní vody před vypuštěním do veřejné stokové sítě. Podle nové směrnice má být princip „znečišťovatel platí“ v ČR zaveden nejpozději do 1. srpna 2027. Nová pravidla budou součástí české legislativy.
Jak snížit vliv PFAS na vaše zdraví?
• Uvědomte si, že u nepromokavého outdoorového oblečení a obuvi, u kuchyňského náčiní a nádobí s nepřilnavým povrchem je pravděpodobné, že obsahují PFAS. Totéž platí o ošetření textilu, obuvi a čalounění proti vlhkosti a špinivosti.
• Používejte raději přírodní kosmetiku a přírodní čisticí prostředky. Upřednostňujte výrobky s označením: Ekologicky šetrný výrobek, EU Ecolabel a PFCs- free.
• Nejopatrnější by měly být ženy, které plánují těhotenství, jsou těhotné nebo kojí, protože nejcitlivější k účinkům PFAS je vyvíjející se plod a malé děti.