PVK zjišťují výskyt „věčných chemikálií“ PFAS v odpadních vodách

Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Látky, které se nerozkládají a hromadí se v životním prostředí i v lidském těle. Takzvané věčné chemikálie PFAS představují novou ekologickou výzvu. Pražské vodovody a kanalizace ve spolupráci s VŠCHT proto dlouhodobě sledují jejich výskyt v pražských odpadních vodách a hledají způsoby, jak omezit jejich dopady.

I domácnosti mohou být zdrojem látek PFAS. PVK a VŠCHT sledují jejich výskyt v odpadních vodách, aby chránily kvalitu vody i životní prostředí | foto: PVK

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) společně s výzkumníky z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) již přes rok monitorují výskyt PFAS v pražských odpadních vodách. PFAS jsou tzv. věčné chemikálie, mikropolutanty. Jde o per- a polyfluorované alkylové látky, se kterými se setkáme v „nepromokavých“ textiliích, potravinových obalech či kosmetických přípravcích. Tyto látky jsou podle Státního zdravotního ústavu spojeny se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny, s poškozením jater a ledvin, vysokou hladinou krevního cholesterolu, reprodukčními poruchami, hormonálními poruchami a oslabením imunitního systému.

Již od roku 2024 provádějí PVK pravidelný monitoring koncentrací PFAS na odtoku z Ústřední čistírny odpadních vod v Praze. „Zjištěné koncentrace jsou ve srovnání s jinými evropskými městy spíše nízké. V Praze bylo měřeno celkem 20 látek, jejichž celkový součet činí 15 až 30 ng/l. Přesto je třeba se touto problematikou zabývat. Současné technologie biologického čištění odpadních vod tyto látky totiž neumí cíleně odstranit a mohou se tak dále dostávat do životního prostředí,“ vysvětluje Petr Sýkora, technický ředitel PVK.

Kde je největší znečištění?

Průměrné koncentrace PFAS v odpadních vodách se v Evropě významně liší, rozdílné je i množství sledovaných látek. „Obvykle se sleduje 20 až 30 z desítek tisíc různých PFAS látek. Extrémně vysoké koncentrace 5 300 000 až 120 000 000 ng/l byly naměřeny ve Francii v odpadních vodách z požárního cvičiště, kde dochází k opakovanému hašení pěnou. Vysoké koncentrace 24 000 až 67 000 ng/l byly zaznamenány také v italském Miláně a hodnoty na úrovni 700 ng/l v nizozemských průmyslových oblastech,“ uvádí Milan Lánský, vedoucí technologie odpadních vod PVK.

Největší objem z domácností

Přestože nejvyšší koncentrace byly naměřeny u průmyslových objektů, největší vliv na míru znečištění PFAS mají odpadní vody z domácností. Jejich objem je totiž významně větší.

I domácnosti mohou být zdrojem látek PFAS. PVK a VŠCHT sledují jejich výskyt v...

Na co si dát pozor? Věčné chemikálie se mohou vyskytovat na povrchu plastů, pokud výrobce použil prostředek obsahující PFAS pro snazší oddělení výrobku od formy. Problémové mohou být i výrobky z teflonu. PFAS se používají při jeho výrobě a případně při nanášení teflonových vrstev. PFAS najdeme i v papírových obalech například ve fastfoodu nebo v obalech popcornu do mikrovlnné trouby. Tyto obaly jsou odolné proti vlhkosti a mastnotě, mohou ale potraviny kontaminovat. A navíc pokud jsou vytříděny do modrého kontejneru, PFAS se po recyklaci objeví i v nových výrobcích. Tímto způsobem se věčné chemikálie mohou dostat do recyklovaného toaletního papíru a následně do odpadních vod.

Na co si dát pozor?

Každý může snížit rizika spojená s PFAS. Je dobré si vybírat potraviny v bezpečných obalech. A když už problémové obaly doma máme, je třeba je důsledně vyhazovat do směsného odpadu. Pozor je třeba si dávat také na „nepromokavé“ oblečení, obuv a nábytek, které jsou ošetřeny impregnačním sprejem na bázi PFAS. Nebezpečná může být i některá kosmetika a autokosmetika s obsahem PFAS.

Společně s VŠCHT

Znečištění a rizika spojená s věčnými chemikáliemi jsou celosvětovou novinkou. PVK tak na výzkumu nových metod měření a monitoringu koncentrací PFAS v odpadních vodách spolupracují s vědci z VŠCHT. Výzkumný projekt je financován Technologickou agenturou ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR. Kompletní výsledky a doporučení budou známy v polovině roku 2026.

Znečišťovatel platí

„Povinný monitoring PFAS v odpadních vodách nově zavádí revidovaná evropská směrnice o čištění městských odpadních vod. Nově bude uplatňován princip ‚znečišťovatel platí‘, kdy se výrobci farmaceutických, kosmetických a perzistentních chemických přípravků musejí podílet na zvýšených nákladech čištění odpadních vod,“ uvádí Jakub Hejnic, vedoucí technologie odpadních vod PVK.

PVK v současné době vyhledává v odpadních vodách zdroje s vysokou koncentrací PFAS a bude pracovat na ukončení vypouštění znečištěných vod nebo bude požadovat, aby subjekt odstranil PFAS z odpadní vody před vypuštěním do veřejné stokové sítě. Podle nové směrnice má být princip „znečišťovatel platí“ v ČR zaveden nejpozději do 1. srpna 2027. Nová pravidla budou součástí české legislativy.

Jak snížit vliv PFAS na vaše zdraví?

• Uvědomte si, že u nepromokavého outdoorového oblečení a obuvi, u kuchyňského náčiní a nádobí s nepřilnavým povrchem je pravděpodobné, že obsahují PFAS. Totéž platí o ošetření textilu, obuvi a čalounění proti vlhkosti a špinivosti.

• Používejte raději přírodní kosmetiku a přírodní čisticí prostředky. Upřednostňujte výrobky s označením: Ekologicky šetrný výrobek, EU Ecolabel a PFCs- free.

• Nejopatrnější by měly být ženy, které plánují těhotenství, jsou těhotné nebo kojí, protože nejcitlivější k účinkům PFAS je vyvíjející se plod a malé děti.

Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

Nejčtenější

Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté

Premium

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib tvrdí, že proti němu není vedeno žádné přestupkové řízení kvůli odměnám, které několik měsíců neoprávněně pobíral za to, že byl členem představenstva firmy...

Skončil primář bohnické nemocnice, odkud dvakrát utekl nebezpečný vrah

Vrah Yaroslav Yarynych, kterého propustila před pár dny Psychiatrická nemocnice v Bohnicích na vycházku, při níž testovala, jestli je možný jeho návrat do společnosti a z níž se nevrátil, ve středu...

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Konec jedné éry. Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8

Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen...

Olomoucko tentokrát na Nymburk nevyzrálo, mistra táhl Sehnal

Nymburští basketbalisté vyhráli i osmý zápas v ligové sezoně, na palubovce Olomoucka zvítězili 87:65. Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal pomohl k výhře obhájců titulu 19 body včetně čtyř trojek z...

30. října 2025  21:25,  aktualizováno  21:58

Auto se při pádu do řeky převrátilo na střechu. Vytahovali ho těžkou technikou

Ve čtvrtek krátce po půl čtvrté odpoledne sjel u obce Kácov ve Středočeském kraji osobní automobil do řeky. Přivolaní hasiči museli auto vytáhnout pomocí těžké techniky, využili k tomu vyprošťovací...

30. října 2025  21:07

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

30. října 2025  16:30,  aktualizováno  19:27

OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř

Výstavba prvního úseku metra D dosáhla dalšího milníku. Je jím první kompletně vyražená stanice Olbrachtova. V současnosti ještě probíhají ražby v budoucí části stanice Pankrác D, které mají být...

30. října 2025  19:14

Kvůli stavbě Pražského okruhu hrozí kolaps dopravy. Omezí vlaky do Benešova

Kvůli výstavbě Pražského okruhu u Říčan se na dva týdny od 1. do 14. listopadu v pracovní dny omezí provoz vlaků na trati Praha-Benešov z důvodu budování přeložky. Vlaky budou muset projíždět...

30. října 2025  17:02

Policie obvinila cizince, který se v Dalejském údolí pokusil znásilnit ženu

Policie zadržela a obvinila čtyřiačtyřicetiletého cizince, který je podezřelý z loupeže a pokusu o znásilnění osmatřicetileté ženy v Dalejském údolí ze začátku října. Obviněnému hrozí v případě...

30. října 2025  14:53

Policie prověřuje požár průmyslových hal v Nehvizdech jako obecné ohrožení

Policie prověřuje rozsáhlý požár hal v Nehvizdech u Prahy z 22. října jako obecné ohrožení z nedbalosti. Pracuje se všemi vyšetřovacími verzemi, nevylučuje ani úmyslné zapálení. Škoda byla odhadnuta...

30. října 2025  13:47

Hřbitov mezi halami. Město pozemky Škodě neprodá, pietní místo odcloní stromy

Léta se diskutovalo o tom, zda Škoda Auto koupí cenný pozemek, na kterém v Mladé Boleslavi od roku 1913 stojí hřbitov a který je halami automobilky obklopen. Automobilku trápí nedostatek prostoru v...

30. října 2025  12:39

Dřel v pneuservisu, pak se Moník přeškolil a je čtvrté nejlepší libero na světě

Premium

Jakmile ve třiceti změnil Milan Moník post, změnila se i jeho kariéra. Když před devíti lety hrál ligu v Benátkách nad Jizerou, brigádničil v pneuservisu a vyměňoval gumy. Teď ho na duši, té jeho...

30. října 2025

V nouzi může pomoct i číslo na lampě. Databáze však nemusí být aktuální

Je začátek září a v parku Zahrádky v Praze 9 bezvládně leží muž. Kolemjdoucí mu okamžitě volá záchranku. Jelikož je mezi stromy, běží k nejbližší lampě a diktuje z ní číslo. Operátor ji ale ve svém...

30. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Zmar a bída obhájkyň. USK v Eurolize doma podlehlo Bourges o třicet pět bodů

Čtvrtý zápas letošní sezony Euroligy si basketbalistky ZVVZ USK Praha představovaly dočista jinak. Místo prvního domácího vítězství v soutěži přišla potupná prohra s francouzským celkem Bourges....

29. října 2025  18:50,  aktualizováno  21:44

Vítkovice - Sparta 1:4, hosté stoupají tabulkou, výhru řídil dvěma góly Shore

Druhou výhru v řadě zapsali hokejisté pražské Sparty. V dohrávce 19. kola bez větších potíží dobyli led Vítkovic. V Ostravě Pražané triumfovali 4:1, dva góly zařídil kanadský útočník Devin Shore....

29. října 2025  17:20,  aktualizováno  20:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.