Středočeské půjčovny lodí jsou připraveny, kempy doufají v dobrý rok

Omezení pro vodáky Vodáci mohou řeky splouvat ve skupinách až do počtu 300 osob.

Jízda v kajaku je bez omezení.

Při jízdě v kánoi s cizí osobou je nutné dodržovat dvoumetrový rozestup. To většina turistických kánoí konstrukčně umožňuje.

Společná jízda na raftu je možná jen pro členy jedné domácnosti. Nelze totiž splnit podmínku, že cizí osoby budou od sebe vzdáleny minimálně dva metry.

Na lodi se splouvá zásadně bez roušky, která by mohla znamenat vážné riziko v případě převržení.

Vodáci by se měli vyhnout takzvanému soulodění, při němž si navzájem drží lodě a jedou všichni spolu.

Na březích je nutné roušky nasadit, dodržovat dvoumetrové odstupy a zbytečně se neshlukovat.

Pohyb v přírodě je i doporučován z hlediska posílení imunity. Zdroj: Asociace vodní turistiky a sportu