Ptačí chřipka se potvrdila u dalších ptáků v pražské zoo, nákaza se zatím nešíří

  15:01aktualizováno  15:19
Veterináři potvrdili ptačí chřipku u dalších ptáků uhynulých v pražské zoo, informovala ve čtvrtek Státní veterinární správa (SVS). V Zoo Praha dosud podle veterinářů uhynulo ve dvou zasažených expozicích přes 30 opeřenců, ptačí chřipka se zatím potvrdila u deseti z nich. Do jiných expozic ptáků se nemoc podle veterinářů nešíří.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Luděk Peřina, ČTK

Zoo Praha ke konci loňského roku chovala 265 druhů ptáků, celkem šlo o 1700 jedinců.

Čtyři ptáky převzali inspektoři na vyšetření již v minulém týdnu, kdy se nákaza v zoo poprvé objevila. Nově potvrdili onemocnění u dalších šesti. Na vyšetření dalších vzorků veterináři čekají.

„V tuto chvíli není potvrzeno rozšíření nákazy do dalších expozic ptáků v zoo. Přijatá opatření mají zamezit šíření nákazy v rámci zoo. V tuto chvíli není jejich změna na pořadu dne. SVS však vývoj nákazové situace bedlivě sleduje a v případě jejího zhoršení bude reagovat,“ uvedl zástupce mluvčího SVS Petr Majer.

Ptačí chřipka zabila v pražské zoo několik ptáků včetně pelikána. Omezení potrvají

Přijímaná mimořádná veterinární opatření spočívají zejména v omezení vstupu do postižené části zoo, vyšetřování uhynulých ptáků na ptačí chřipku a dalších preventivních opatřeních zvyšujících biologickou bezpečnost. Ptáky v zoo nebude nutné utrácet, jako to bývá běžné v ohnisku kolem nákazy, a to díky legislativní výjimce utrácet ptáky.

Lidé chtějí karlínské robotické kurýry ochraňovat, zbytečně alarmují strážníky

19. února 2026  15:01,  aktualizováno  15:19

