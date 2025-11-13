Další ohnisko ptačí chřipky. Testy potvrdily nákazu v chovu kachen na Nymbursku

  18:03
Čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu, z toho třetí v tomto týdnu, je v chovu kachen firmy Perena v Nouzově na Nymbursku. Vysoce patogenní ptačí chřipka H5N1 tam byla potvrzena ve čtvrtek. V chovu je přes 2000 kusů šestitýdenních kachen. Kdy se začne s likvidací zbývající drůbeže, zatím není jasné, sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Vzhledem k vysokému úhynu kachen byly odebrány v chovu vzorky a odeslány do Státního veterinárního ústavu Praha. Výsledek vyšetření dnes odpoledne potvrdil ptačí chřipku,“ uvedl ve čtvrtek Vorlíček.

Ve stejném chovu se ptačí chřipka objevila v lednu 2023, utraceno tehdy bylo 1900 kachen.

V Lanškrouně likvidují drůbež kvůli ptačí chřipce, hasiči usmrtí 150 tun zvířat

Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru.

„V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která omezí přesuny drůbeže, budou zde provedeny soupisy všech chovů drůbeže a bude zakázáno pořádání hromadných akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže,“ uvedl Vorlíček.

SVS vyzývá chovatele, aby věnovali biologické bezpečnosti ve svých hospodářstvích co největší pozornost. Kromě čtyř komerčních chovů bylo v Česku letos dosud potvrzeno 17 ohnisek ptačí chřipky v nekomerčních malochovech. Stejná nákaza byla potvrzena také u uhynulých volně žijících ptáků na osmi místech v zemi.

Na Třebíčsku utratili 18 tisíc kachňat, další ohnisko ptačí chřipky bude následovat

Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Z volně žijících ptáků postihuje nejčastěji labutě a divoké kachny, které jsou přenašeči nemoci již několik staletí a virus pro ně není tak nebezpečný jako pro drůbež. Ptačí chřipku, která byla známá už v 19. století pod jménem ptačí mor, způsobují chřipkové viry typu A. Zvláště nebezpečný podtyp viru nese označení H5N1.

V areálu společnosti Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku začala 12. listopadu 2025...

Čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu, z toho třetí v tomto týdnu, je v chovu kachen firmy Perena v Nouzově na Nymbursku. Vysoce patogenní ptačí chřipka H5N1 tam byla potvrzena ve...

13. listopadu 2025  18:03

