Prahou projela tramvaj s odborníky na duševní zdraví. Lidé si vděčně brali kontakty

Do tramvaje, v níž se vezlo několik odborníků, přistoupily Helena s Kateřinou na Nábřeží Kapitána Jaroše.
„Mám autistického syna a nezvládám ho, potřebuju s ním pomoct,“ svěřila se Helena spolucestujícímu. Byl jím Kamil Rain, peer konzultant loni vzniklé příspěvkové organizace města Zahrada pro duši a sociální pracovník.
Helena mu sdělila, že péče o jejího pětiletého syna je pro ni náročná, protože je výbušný a dokonce ji i svou mladší sestřičku bije.
|
Dětem v nesnázích pomůže síť expertů, obracet se na ně mohou i školy
Aby se přišly poradit do tramvaje, napadlo Kateřinu, která má potíže z úplně jiného soudku. „Já jsem přišla po práci, o dceru, o bydlení. Jsem na ulici, mám dluhy, všechno špatně,“ vylíčila asi třicetiletá žena, zatímco už v rukou třímala letáky s kontakty na síť odborných pracovišť zaměřených na široké spektrum služeb pro potřebné.
„Pán mi poradil, abych šla tady, do Ječné ulice, na sociální, právní a poradní,“ ukazuje prstem na jednu z mnoha institucí na papíru a dodává, že by snad potřebovala úplně všechno, co na něm vidí. „Teď mám na výběr tolik, že nevím, kam dřív,“ zhodnotí.
|
Teenager se chová předvídatelně? To není normální. Expert o úzkostech dospívajících
Stejně spokojená je Helena, která už ví, kam zajít se synem. Rain ji poradil službu rodičovské předškolní péče v Praze 5. Jízda se podle nich vyplatila, ani jedna z žen neměla ponětí, kolik možností pomoci jim metropole skýtá.
Linka důvěry, Linka bezpečí, Centrum krizové péče VFN a mnohá další vykazují stále vyšší počty volajících Pražanů v krizi.
„Krizovým centrem RIAPS jen za loňský rok prošlo přes 2 000 klientů, kterým bylo poskytnuto necelých 3 000 různých konzultací, což jsou opravdu vysoká čísla,“ okomentovala ředitelka Centra sociálních služeb Praha Monika Korábová.
Také psychosociální modul v mobilní aplikaci Záchranka loni vyřídil přes 5 500 "volání o pomoc“, jak uvedla náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.
|
Mladí čelí tlaku. Dospělost není stabilní stav, říká psycholožka z Instagramu
Nárůst počtu pacientů zaznamenává také zdravotnická záchranná služba, podle Zdeňka Křivánka, náměstka ředitele ZZS, který je pověřen jejím řízením, vnímají záchranáři od roku 2023 osmnáctiprocentní nárůst počtu pacientů s akutními psychickými potížemi, u nichž zasahují. „Je strašně důležité se tomuto tématu věnovat,“ konstatoval Křivánek.
Život jako jízda
„Představte si svoji životní jízdu jako cestu tramvají. A každý z nás má svoji trasu. Někdy je to hladká jízda, jindy přijde nečekaná překážka nebo dokonce ostrá zatáčka a všechno se zvrtne. A cesta je najednou mnohem složitější nebo delší, než jsme čekali. Ale důležité je i to, kdo si k nám na cestě přisedne. Protože i v přeplněné tramvaji se můžeme cítit sami. Někdy je to zkrátka cesta příjemná, jindy bychom nejraději vystoupili a utekli někam daleko. A podobně je to s duševním zdravím,“ vyjádřila Udženija poslání tramvaje, která má svými nápisy všem Pražanům, kteří se v ní povezou, sdělit, že pomoc je na dosah.
|
Jak nevyhořet? Umět říct „ne“ je základ duševní hygieny, radí psycholožka
„Že nikdo na to nebude sám a nemusí být sám, že opravdu v Praze máme ucelenou síť péče o duševní zdraví, garantovanou přes naši aplikaci Záchranka, kdy v každý moment, kdokoliv je v nějaké tísni, trápí ho úzkost nebo si prostě potřebuje jenom popovídat, se má na území Prahy kam obrátit,“ ujistila náměstkyně.
Dodala, že se také už nikdy nestane, aby někdo v krizi volal v Praze pro pomoc a dostal termín objednání až za měsíc či později.
Všichni cestující, včetně třídy 3.D ze ZŠ Angel, kteří se včera tramvají svezli, dostali seznam celé sítě pomoci, stejně jako Kateřina s Helenou. Neodmítl nikdo, byť ho netrápilo nic.
„Může se to hodit, člověk nikdy neví,“ usoudil senior, který si kontakty sdílené v rámci kampaně Pomoc pro duši na stejnojmenné webové stránce prý vyvěsí na lednici.
|
Mladým chybí mentální odolnost, přehnaně je ochraňujeme, říká lektorka
Tramvaj se odpoledne zařadila do běžného provozu. Pražané ji v ulicích metropole budou potkávat pravděpodobně po dobu následujících sedmi týdnů. Informace o tom, na kterých linkách a trasách bude nasazena, jsou dostupné na webu. Projekt připravil pražský magistrát ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha.