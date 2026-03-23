Moderní péče o psychiku. Ve VFN otevřeli centrum léčby duševního zdraví

Jana Sobíšková
  17:12
Přívětivé prostředí, moderní vybavení, terapeutická světla nebo venkovní učebna vše skýtají nově zrekonstruované prostory historické budovy v areálu Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Vzniklo tady nové centrum denních stacionářů pro mladistvé i dospělé psychiatrické pacienty, kterým dosud sloužilo provizorium původní centrální budovy kliniky.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (2. ledna 2016) | foto: Profimedia.cz

„Denní stacionáře jsou systém péče, který může předcházet rozvoji závažnosti duševního onemocnění a předejít tak hospitalizaci, nebo naopak může navázat na hospitalizační péči, kdy pacient byl vytržen z rodinného prostředí a musí nacházet cestu do původního stavu, což nelze udělat skokově, ale postupným zapojováním a zatěžováním toho jedince,“ přiblížil smysl stacionární péče Martin Anders, přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Prahou projela tramvaj s odborníky na duševní zdraví. Lidé si vděčně brali kontakty

Nové prostory jsou na stropech vybavené speciálním osvětlením podle ministerstvem zdravotnictví čerstvě schválené metodiky fototerapie plnospektrálním světlem.

Léčené diagnózy
v Centru denních stacionářů

  • Stacionář pro adolescenty: Léčba emočních poruch, psychosomatických poruch, neurotických poruch, poruch příjmu potravy atd.
  • Stacionář Karlov: Léčba úzkostných poruch, poruch nálad, poruch osobnosti, zhoršení duševního stavu dlouhodobým stresem či akutní stresovou reakcí atd.
  • Denní stacionář pro pacienty s poruchou příjmu potravy.

„Nechali jsme jím vybavit všechny místnosti, kde se budou pacienti vyskytovat, protože věříme, a už máme zkušenosti z předchozích provizorních prostor, že i duševní zdraví reaguje na to, v jaké světelné kvalitě se člověk nachází,“ vysvětlil přednosta.

Nově zrekonstruovaná budova je koncipovaná pro 50 až 60 pacientů, což zhruba odpovídá stávající kapacitě dosavadních stacionářů. Ty jsou tři.

Denní stacionář Karlov pro dospělé, který pojme 20 až 25 pacientů. Denní stacionář pro adolescenty od 14 do 19 let a denní stacionář pro pacienty s poruchami příjmu potravy, oba pro asi 15 až 20 pacientů. Ti se do budovy přestěhují po Velikonocích, hlásit se mohou i noví zájemci.

Léčba na míru

Léčebný program pro pacienty zůstane komplexní, strukturovaný, ucelený. „Podstatou a základem léčby je psychoterapie, a to poskytovaná buď individuální formou, nebo skupinově, ať už rodinám, či samotným klientům,“ přiblížila Eva Kitzlerová, primářka Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Záměna pacientů? Nemocnice má systém. Manažer líčí, jak to funguje v zákulisí

„Ucelenost a komplexnost zajišťují a budou zajišťovat i zde multidisciplinární týmy odborníků, tedy lékaři, psychiatři, psychologové, sociální pracovníci, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, nově budeme mít adiktologa. Tyto týmy poskytují vysoce personalizovanou péči šitou na míru individuálním potřebám každého pacienta,“ shrnula primářka.

Péči ve stacionáři přitom hradí zdravotní pojišťovny, pouze vyjma stravy, přičemž maximální délka pojišťovnou hrazeného pobytu je 84 dní, tedy zhruba tři měsíce. Tato doba odpovídá podle Kitzlerové délce léčby v popsaných strukturovaných programech. Pokud ovšem pacient potřebuje pobyt delší, lze podle primářky o prodloužení žádat revizního lékaře pojišťovny.

Pomůžou i dva psi

Pacienty čekají různé formy terapií, muzikoterapie, kdy poslouchají hudbu v příjemném prostředí na podsedácích, koučink, canisterapie, což je metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na člověka za pomoci speciálně vycvičených psů, kteří jsou zde k dispozici dva, arteterapie, což je léčebná metoda kreslením, malováním či modelováním, dále ergoterapie – léčba prací či smysluplnou aktivitou, kulinoterapie ve cvičné kuchyni, což je doplňková terapeutická metoda, která využívá vaření, a také pohybové aktivity, jako například jóga.

Děti se budou doučovat v připravené učebně tu látku, kterou by braly ve škole, s níž se vyučující pracovníci spojí.

Kraj změní nemocnice na akciovky. Bez reformy narazíme do zdi, zní z hejtmanství

Potenciální pacienti se nejprve objednají k indikačnímu vstupnímu pohovoru s lékařem, který je vyšetří a zhodnotí, jestli je pro ně stacionární léčba vhodná.

„Podstatné je, aby by byl pacient ve stabilizovaném psychickém stavu, měl motivaci k léčbě a byl schopen docházky, protože jde o systém, kdy se ráno přichází, odpoledne odchází a spí se doma,“ poukázala Kitzlerová na podmínku a současně zásadní výhodu stacionární péče, kdy pacient není vytržen z přirozeného prostředí.

Doporučení psychologa k přijetí do péče je výhodou, ne však podmínkou. Na pohovor se čeká pár dní, na příjem pak dva týdny až dva a půl měsíce.

Stanice metra Českomoravská se znovu otevřela

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Stavby na jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...

Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...

Unikátní experiment. Bezdomovci dostali sto tisíc a volnou ruku, výsledek překvapil

Hostem pořadu Rozstřel je Melanie Zajacová, vedoucí Katedry sociální práce FF...

V Česku se uskutečnil unikátní sociální experiment, který přináší konkrétní data místo domněnek. Projekt New Leaf Česko, realizovaný organizací Neposeda, poskytl vybraným lidem bez domova...

Moderní péče o psychiku. Ve VFN otevřeli centrum léčby duševního zdraví

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (2. ledna 2016)

Přívětivé prostředí, moderní vybavení, terapeutická světla nebo venkovní učebna vše skýtají nově zrekonstruované prostory historické budovy v areálu Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty a...

23. března 2026  17:12

Kladenská Teplárna uzavřela s městem novou dohodu o zásobování teplem

Teplárna Kladno

Kladno a Teplárna Kladno uzavřely novou dohodu o zásobování teplem do dubna 2028. Cena tepla pro koncové odběratele se nezmění, informoval v pondělí mluvčí kladenské radnice Vít Heral. Teplárna dřív...

23. března 2026  14:53,  aktualizováno  17:07

Začne miliardová přestavba křižovatky, která propojí letiště s D7 a dalšími směry

Vizualizace mimoúrovňové křižovatky, která propojí dálnici D7 s letištěm....

Ředitelství silnic a dálnic už brzy zahájí přestavbu mimoúrovňové křižovatky u Letiště Václava Havla v Praze. Stavba potrvá dva roky a bude stát miliardu korun.

23. března 2026  15:47

Na Nymbursku se srazil osobní a nákladní vlak, provoz na trati stál

Následky srážky vlaků v Křinci na Nymbursku. (23. března 2026)

V Křinci na Nymbursku se v pondělí ráno srazil osobní a manipulační vlak, nikdo se nezranil, vlaky nevykolejily. Událost vyšetřuje Drážní inspekce (DI), odhad škody je 20 tisíc korun, řekl generální...

23. března 2026  8:47,  aktualizováno  15:31

Firmy v Česku reagují na útok v Pardubicích. Posilují bezpečnostní opatření

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Řada firem po celé republice, které se specializují na výrobu dronů a zbraní, po pátečním možném teroristickém útoku na halu v Pardubicích posílily svá bezpečnostní opatření. Jiné považují svou...

23. března 2026  15:27

Policie odložila případ vymyšlené střelby ve škole, volající učitel byl nepříčetný

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Učitel, který v lednu policistům oznámil vymyšlenou střelbu na soukromém gymnáziu v Praze 3, byl podle znalců v té době nepříčetný. Kriminalisté proto případ odložili. Podle dostupným informací mohla...

23. března 2026  14:49

Dostavba Nové Palmovky se opět může zdržet. Firma vyloučená z tendru podala námitku

Na Palmovce už mělo stát dostavěné moderní sídlo kosmického centra, místo toho...

Ostuda, která snad nikdy neskončí. Tendr na dostavbu budovy Nová Palmovka se opět komplikuje. Společnost Porr pro iDNES.cz potvrdila, že nyní podala námitku proti rozhodnutí magistrátu, který její...

23. března 2026  14:30

Oprava Divadla na Vinohradech přijde na miliardy, zakázku posvětili radní

Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je...

Kompletní rekonstrukci Divadla na Vinohradech chce Praha zadat společnosti GG AVERS Divadlo. V soutěži nabídla cenu 1,66 miliardy korun, zatímco předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 2,21...

23. března 2026  12:03,  aktualizováno  13:47

V Lize mistrů čtvrtfinále, doma tři prohry za týden. Amiel: Máme teď hlavy jinde

Kouč Nymburku Oren Amiel.

V Lize mistrů senzačně prošli mezi nejlepší osmičku, ale v domácí lize basketbalisté Nymburka už potřetí v řadě padli. To se jim stalo naposledy před třemi lety v semifinále play off s Opavou....

23. března 2026  13:06

Pražané se bojí teroru i migrace, říkají. Kriminalita přitom klesla, ač se přesouvá

Premium
Policie zasáhla v Praze Malešicích kvůli muži, který se v bytě v Chotutické...

Pocit bezpečí? Velmi jistě se v tomto ohledu cítí přibližně pětina Pražanů. Obyvatelé metropole mají obavy z terorismu, nelegální migrace či kyberútoků. Také to plyne z čerstvého exkluzivního...

23. března 2026

Unikátní experiment. Bezdomovci dostali sto tisíc a volnou ruku, výsledek překvapil

Hostem pořadu Rozstřel je Melanie Zajacová, vedoucí Katedry sociální práce FF...

V Česku se uskutečnil unikátní sociální experiment, který přináší konkrétní data místo domněnek. Projekt New Leaf Česko, realizovaný organizací Neposeda, poskytl vybraným lidem bez domova...

23. března 2026  12:25

Byla to jen formalita. Dvorecký most dostal definitivní razítko na svůj název

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Potvrzeno. Nový pražský most přes Vltavu dostal oficiálně název Dvorecký. Pojmenování spojnice mezi Prahou 4 a 5 definitivně stvrdili radní. Most se otevře v půlce dubna.

23. března 2026  10:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.