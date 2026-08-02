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Manévry na Vinohradech. Psychicky nemocný muž zaměstnal desítky policistů

Autor:
  18:09
Zásah jednotek IZS na pražských Vinohradech. (2. srpna 2026)

Zásah jednotek IZS na pražských Vinohradech. (2. srpna 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Zásah jednotek IZS na pražských Vinohradech. (2. srpna 2026)
Zásah jednotek IZS na pražských Vinohradech. (2. srpna 2026)
Zásah jednotek IZS na pražských Vinohradech. (2. srpna 2026)
Zásah jednotek IZS na pražských Vinohradech. (2. srpna 2026)
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Velké množství policistů vzbudilo pozornost v Čáslavské ulici na Vinohradech. Podle mluvčího Richarda Hrdiny se na místě muž trpící psychickou poruchou zabarikádoval v bytě a odmítal otevřít. Na místě byla zásahová jednotka, vyjednavač i záchranáři.

„V ulici Čáslavská došlo k barikádové situaci, kdy se muž trpící psychickou nemocí zabarikádoval v bytě a odmítal otevřít,“ popsal redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Dodal, že na místo přijela zásahová jednotka včetně vyjednavače a proběhla komunikace s dotyčným.

Podle Hrdiny bylo vyjednávání úspěšné, muž jim po krátké době sám otevřel dveře.

Průjezd ulicí byl podle Hrdiny z důvodu zásahu omezen. Mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs posléze redakci sdělil, že muže bez zranění převzali do péče.

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