Manévry na Vinohradech. Psychicky nemocný muž zaměstnal desítky policistů

„V ulici Čáslavská došlo k barikádové situaci, kdy se muž trpící psychickou nemocí zabarikádoval v bytě a odmítal otevřít,“ popsal redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Dodal, že na místo přijela zásahová jednotka včetně vyjednavače a proběhla komunikace s dotyčným.
Podle Hrdiny bylo vyjednávání úspěšné, muž jim po krátké době sám otevřel dveře.
Průjezd ulicí byl podle Hrdiny z důvodu zásahu omezen. Mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs posléze redakci sdělil, že muže bez zranění převzali do péče.