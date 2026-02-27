Recidiva nehrozí. Soud projedná ukončení léčby prvního českého teroristy Baldy

Autor:
  8:21
Návrh na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy bude v pátek na veřejném zasedání projednávat Okresní soud v Mladé Boleslavi. Senior byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky vězení za teroristický útok na železnici a za vyhrožování teroristickým činem.

Soudy

V roce 2020 byl podmínečně propuštěn z vězení s pětiletou zkušební dobou, soud mu nařídil ochrannou ambulantní léčbu. Podle mluvčího nymburského okresního soudu Jiřího Nápravníka se Balda po uplynutí zkušební doby osvědčil a jeho trest je ukončen. Ukončení ochranného léčení by tak mělo případ prvního člověka odsouzeného v Česku za teroristický útok uzavřít.

Baldův advokát Aleš Tolnay řekl, že Baldův ošetřující lékař podal návrh na ukončení léčby, která splnila účel. „Dospěl k závěru, že jeho stav je takový, že není důvodné obávat se recidivy protispolečenského jednání,“ řekl Tolnay.

První český terorista Balda se na svobodě osvědčil, úspěšně podstoupil i léčbu

Balda v roce 2017 pokácel dva stromy na železniční tratě a způsobil nehody vlaků. Šířil také výhrůžné letáky, jimiž chtěl mimo jiné vzbudit zdání, že za tímto skutkem stáli džihádisté. První strom nastražil počátkem června na koleje mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou. Druhý porazil o necelé dva měsíce později mezi stanicemi Bezděz a Bělá pod Bezdězem.

Krajský soud v Praze řeší kauzu penzisty Jaromíra Baldy, který zavinil nehodu dvou vlaků ve Středočeském kraji. Motivem byla údajně nenávist k muslimům. Obžalován je z terorismu, za což mu hrozí trest pět až 15 let (7.1.2019)
Vrchní soud v Praze potvrdil Jaromíru Baldovi čtyři roky vězení za teroristický útok spočívající v pokácení dvou stromů na vlakové koleje. (16. 4. 2019)
Tehdy sedmdesátiletý senior se ke skutkům přiznal, tvrdil ale, že nechtěl nikomu ublížit. Balda byl prvním člověkem odsouzeným v Česku za teroristický útok. Verdikt, jehož součástí bylo ambulantní psychiatrické léčení, potvrdil pražský vrchní soud a naposledy v prosinci 2019 i Nejvyšší soud.

V prosinci 2020 byl Balda podmíněně propuštěn z vězení v Jiřicích na Nymbursku a současně dostal od soudu pětiletou podmínku. Jeho advokát ho u soudu hájil tím, že dosud vedl spořádaný život, šlo o jeho první trest. Soud přihlédl i k tomu, že Balda je pokročilého věku a má zdravotní problémy.

Ikonický tubus metra čeká po třiceti letech oprava, pracovat se bude za provozu

Tubus metra linky B spojující stanice Hůrka a Lužiny.

Ikonický úsek metra linky B, tři desítky let sloužící most přes Centrální park Jihozápadního Města mezi stanicemi Hůrka a Lužiny, čeká oprava za desítky milionů korun. Pokud půjde vše podle plánů,...

26. února 2026

Konec v Eurolize a neúspěšná obhajoba. Basketbalistky USK vypadly se Zaragozou

Pauline Astierová (vlevo) z USK Praha útočí v zápase se Zaragozou.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha titul v Eurolize neobhájí. Na palubovce Zaragozy podlehly 66:73 a sérii o postup do čtvrtfinále Final Six prohrály 0:2 na zápasy. V rozhodující fázi soutěže budou chybět...

25. února 2026  21:48,  aktualizováno  26. 2.

