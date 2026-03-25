Nemocnice neochránila dítě před znásilněním. Odškodněte ho, nařídil soud

  15:38
Obvodní soud pro Prahu 8 rozhodl ve středu ve sporu, který je na české poměry výjimečný. Někdejší pacientka žalovala Psychiatrickou nemocnici Bohnice, v níž byla jako dvanáctileté dítě opakovaně znásilněna jinými pacienty. Podle soudu nemocnice pochybila, když dítě nedokázala ochránit. Za to mu má nyní zaplatit 400 tisíc korun.

Samosoudkyně Alžběta Pasternaková rozhodla, že Psychiatrická nemocnice Bohnice zanedbala v projednávaném případu své povinnosti, když nezajistila u hospitalizovaného dítěte s poruchou autistického spektra dostatečnou bezpečnost.

Dítě bylo na nemocničním oddělení vystaveno ze strany tří pacientů opakovanému sexuálnímu násilí včetně vynuceného orálního či análního styku.

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice přijímá dětské pacienty ve věkovém rozmezí 10-18 let. Oddělení má 40 lůžek. (23. května 2024)


Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice přijímá dětské pacienty ve věkovém rozmezí 10-18 let. Oddělení má 40 lůžek, v přízemí 20 lůžek pro dívky a dalších 20 lůžek v prvním patře. První patro je koncipované jako koedukované oddělení. Dívky a chlapci jsou na oddělených pokojích. Vzkazy na matraci. (23. května 2024)

„V důsledku pochybení žalované (nemocnice) došlo u žalobkyně k mimořádně citlivému zásahu do její důstojnosti, přičemž tam (soud) shledal příčinnou souvislost. V prostředí, které mělo být pro žalobkyni bezpečné, došlo k jejímu sexuálnímu napadení ze strany jiných hospitalizovaných pacientů. Tím byla narušena její tělesná a psychická integrita. Za to žalobkyni náleží odškodnění,“ uvedla soudkyně.

Upozornila, že nedohledala v tuzemské judikatuře srovnatelný případ, od kterého by mohla přiznanou finanční částku odvodit.

Výši odškodnění proto stanovila sama. Přihlédla například k intenzitě zásahu, závažnosti újmy, četnosti útoků nebo k tomu, že k sexuálnímu násilí vůči dítěti docházelo v nemocnici – tedy na místě, které má být bezpečné a sloužit k ochraně zdraví.

„Jako adekvátní odškodnění shledal soud částku 400 tisíc korun. Reflektuje kombinaci mimořádné zranitelnosti žalobkyně, závažnost narušení jejích základních osobnostních práv a situaci, v níž k zásahu došlo,“ vysvětlila soudkyně. Poškozená pacientka žádala jeden milion korun.

V Bohnicích opakovaně znásilnil dítě. Musí mu zaplatit 150 tisíc korun

Soud odmítl námitku nemocnice, že je nárok žalobkyně promlčený. Podle soudu se nemocnici nepodařilo prokázat, že na oddělení panoval režim a dohled, který znásilnění dítěte vylučoval.

Za „mimořádně přesvědčivé a významné podklady“ naopak soud označil dřívější pravomocná rozhodnutí soudů, která zmapovala, čemu bylo dítě v Bohnicích za strany trojice pacientů vystaveno.

Dvěma agresory byli chlapci mladší patnácti let, kteří nemohli být kvůli nízkému věku trestně stíháni a odsouzeni. Ve třetím případě šlo o mladistvého. Ten dostal v červenci 2020 u Vrchního soud v Praze za znásilňování dětské pacientky pravomocně 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na tříletou zkušební dobu.

Poškozená žádala v trestním řízení půl milionu korun přímo od mladistvého pachatele. Prvoinstanční soud jí nepřiznal ani korunu, odvolací vrchní soud pak 75 tisíc. Až po dvou úspěšných ústavních stížnostech se domohla u Vrchního soudu v Praze satisfakce ve výši 300 tisíc korun.

„Nejhorší zážitek v životě“

Dvanáctileté autistické dítě s poruchou pohlavní identity (podle spisu bylo mentálně na úrovni osmiletého dítěte) bylo na dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice nedobrovolně umístěno v roce 2018.

Přes nesouhlas matky rozhodl o hospitalizaci dítěte soud – pod tlakem sociálního odboru v místě bydliště kvůli podezření na zanedbání péče.

Ačkoliv se dítě identifikovalo jako dívka a okolí ho jako dívku vnímalo, mělo chlapecké genitálie a proto ho v Bohnicích umístili na pokoj s chlapci, u nichž bylo zaznamenáno sexuálně nežádoucí chování.

Umístění dítěte, které se navzdory vrozeným chlapeckým pohlavním znakům považovalo za dívku, mezi chlapce vysvětlovala nemocnice tím, že se jedná o všeobecný konsenzus všech psychiatrů v České republice. Vrchní soud v Praze i Ústavní soud to označily za nepochopitelné.

Opakovaně znásilňovanému dítěti v léčebně přiznal soud vyšší odškodnění

Nemocnice tvrdila, že personál nezaznamenal žádné nežádoucí chování směrem k dítěti a že si na nic problematického nestěžovalo.

O tom, že se stalo obětí sexuálního zneužívání, se matce v obecných rysech svěřilo až den před plánovaným propuštěním z psychiatrické nemocnice. Dříve jí dítě nic neřeklo, protože se bálo, aby si ho v nemocnici nenechali nebo aby mu nezakázali vycházky domů.

„Netroufla si požádat o pomoc personál léčebny v obavě, že by to její hospitalizaci ještě prodloužilo. Z jejího počínání je zjevná neznalost posoudit, čemu je třeba se podvolit a čemu nikoliv, a zároveň to dokresluje její vnitřní pocity bezbrannosti, osamělosti a určitou ztracenost v pro ni neznámém prostředí,“ popisuje dřívější rozsudek Vrchního soudu v Praze.

Nyní již plnoletá dívka, která užívá neutrální jméno a příjmení, označila v minulosti před znalci událost z léčebny za nejhorší zážitek svého života. Popsala i problémy, které se u ní v jeho důsledku začaly projevovat.

Středečního vyhlášení rozsudku se nezúčastnila ani ona, ani její právní zástupkyně. Za Bohnickou nemocnici byl přítomen advokát Tomáš Němeček. Rozsudek nechtěl komentovat s tím, že nechá na nemocnici, zda 400 tisíc korun bývalé pacientce zaplatí, nebo se odvolá k Městskému soudu v Praze.

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný

Pokládání červeného asfaltu na chodník / cyklostezku na Dvoreckém mostě (březen...

Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili červenou směs, která bude tvořit povrch chodníku a zároveň cyklostezky. Podívejte se do galerie na...

Unikátní experiment. Bezdomovci dostali sto tisíc a volnou ruku, výsledek překvapil

Hostem pořadu Rozstřel je Melanie Zajacová, vedoucí Katedry sociální práce FF...

V Česku se uskutečnil unikátní sociální experiment, který přináší konkrétní data místo domněnek. Projekt New Leaf Česko, realizovaný organizací Neposeda, poskytl vybraným lidem bez domova...

Miliardář Pelc za smrtelnou nehodu potrestán nebude. Soud stíhání zastavil

Šéf GZ Media Zdeněk Pelc.

Někdejší dlouholetý šéf loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeněk Pelc se vyhne soudu za loňskou smrtelnou dopravní nehodu, kterou podle obžaloby způsobil pod vlivem alkoholu. Okresní soud v...

Řidiči ignorovali značky. Na Hlávkově mostě tak velká auta čeká změna

Hlávkův most, směr do Holešovic (březen 2026)

Hlávkův most v Praze už neunese plnou dopravní zátěž a Technická správa komunikací proto přistupuje k opatření. Od soboty budou auta v jednom směru jezdit zúženým levým pruhem.

25. března 2026  16:02

Nemocnice neochránila dítě před znásilněním. Odškodněte ho, nařídil soud

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice přijímá dětské pacienty ve...

Obvodní soud pro Prahu 8 rozhodl ve středu ve sporu, který je na české poměry výjimečný. Někdejší pacientka žalovala Psychiatrickou nemocnici Bohnice, v níž byla jako dvanáctileté dítě opakovaně...

25. března 2026  15:38

Policie u krasobruslení zachytila pochybný prodej lístků, halu hlídají i pyrotechnici

Fronty návštěvníků O2 areny v první soutěžní den krasobruslařského mistrovství...

Mistrovství světa v krasobruslení v Praze prožívá první ostrý soutěžní den. Okolí vysočanské O2 areny ovládli nadšenci a fanoušci tohoto sportu, což znamená i zvýšenou pohotovost policistů. V akci...

25. března 2026  15:22

Vražda dítěte na pražském sídlišti. Policie zadržela podezřelého muže

Rukavice leží blízko místa na pražském sídlišti, kde bylo zavražděno dítě. (25....

Pražští kriminalisté v noci na dnešek zadrželi muže, kterého podezírají z násilného činu vůči nezletilé dívce, případ řeší oddělení vražd. Vzhledem k vyšetřování a věku oběti nelze sdělit další...

25. března 2026  13:22,  aktualizováno  14:59

Blíží se oprava jedné z nejvytíženějších ulic v Praze. Pomůže virtuální tunel

Vizualizace ulice Kbelská nad Hloubětínským tunelem

Při opravě Kbelské ulice v Praze se zavřou všechny sjezdy a nájezdy na úseku mezi Novopackou a Cínoveckou ulicí. Dnes to oznámil náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů s...

25. března 2026  11:53

V domě začal hořet odpad, kouř zaplnil prostory tanečního klubu

ilustrační snímek

U zakouřeného podzemního podlaží v budově v pražské Libni zasahovali ve středu ráno hasiči. V suterénu domu se nachází taneční klub Styx, který byl kvůli požáru odpadu zakouřen. Klub byl v té době...

25. března 2026  11:09

Baráž jen v Litvínově? Kvůli mantinelům by Kolín a Litoměřice nehrály doma

Litoměřická Kalich arena při semifinále play off první hokejové ligy s Jihlavou.

Ještě chybí dva schody do baráže o hokejovou extraligu, ale ta myšlenka přece kdekoho napadne: litoměřický Stadion nemá vyhovující stadion pro prolínací soutěž, kde by ji hrál? A co Kolín? Starosti...

25. března 2026  10:13

Poškozené vedení u Černošic zastavilo vlaky na Prahu. Nehoda uzavřela přejezd

Mezi Senohraby u Prahy a Čerčany na Benešovsku narazil ve středu ráno osobní...

Poškozené trakční vedení zastavilo v úterý odpoledne provoz na železniční trati mezi Prahou a Berounem v úseku Dobřichovice a Praha - Radotín. Nehoda se neobešla bez komplikací pro řidiče. Kvůli...

24. března 2026  21:01,  aktualizováno  25. 3. 8:27

Kouč fenomenálního Malinina: Závodí jen sám se sebou. V Praze ukáže, co dovede

Premium
Krasobruslař Ilja Malinin při olympijské soutěži. (13. února 2026)

„A nyní hudba pro Iliu Malinina,“ oznámila hlasatelka, načež se tréninkovou halou O2 universum rozezněly tóny písně Dies irae. Jenže... Malinin nikde. Po ledu bruslili pouze další čtyři krasobruslaři...

25. března 2026

VIDEO: Záchrana tonoucího pomocí vrtulníku. Hasiči ukázali záběry z paluby

Letečtí záchranáři na Dni Vltavy předvedli zásah na Vltavě

Video, které zachycuje trénink záchrany tonoucího z vrtulníku, zveřejnili letečtí záchranáři HZS Středočeského kraje. Ukázku předvedli návštěvníkům víkendového Dne Vltavy v Praze. „Podobné zásahy se...

24. března 2026

Babiš představil lídra ANO pro Prahu. Chce za primátora Ondřeje Prokopa

Do štábu hnutí ANO dorazil Ondřej Prokop, dvojka na pražské kandidátce. (24....

Kandidátem ANO na pražského primátora by měl být šéf organizace hnutí v hlavním městě Ondřej Prokop. V úterním rozhovoru s Deníkem.cz to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vládní hnutí chce v Praze v...

24. března 2026  19:49

Žabiny se v Brandýse nadřely, Hamzová a Záplatová rozhodly v posledních minutách

Sára Iris Lišková (vlevo) z DSK Basketball Brandýs a Stephanie Jonesová ze...

Žabiny Brno se na víkendový začátek play off basketbalové ligy naladily vydřeným vítězstvím 90:78 na hřišti DSK Basketball Brandýs v závěrečném 5. kole nadstavby. Úřadující vicemistryně porazily...

24. března 2026  19:45

