Po útěku nebezpečného chovance čeká bohnickou léčebnu bezpečnostní audit

Autor: ,
  9:01
Ministerstvo zdravotnictví (MZd) provede kvůli opakovanému útěku nebezpečného pacienta bezpečnostní audit v pražské Psychiatrické nemocnici Bohnice. Při setkání starosty Prahy 8 Ondřeje Grose (ODS) s vedením nemocnice a zástupci ministerstva to sdělil mluvčí osmé městské části Martin Šalek. Akci potvrdil i mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Areál Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích | foto: Michal SváčekMAFRA

Muž se schizofrenií, který loni v nepříčetnosti vraždil, se v pátek 10. října nevrátil z vycházky během ochranného léčení a policie ho vypátrala následující den. Následně utekl ze zabezpečené zahrady pavilonu ve středu 22. října a soud ho poté poslal do vazby za maření výkonu úředního rozhodnutí.

Gros se s vedením nemocnice a zástupci ministerstva zdravotnictví setkal v úterý spolu se svým místostarostou Jiřím Vítkem (Patrioti pro Prahu 8). „Jsem rád, že nám bylo na místě potvrzeno, že zřizovatel – ministerstvo – provede bezpečnostní audit, který by měl posoudit možná pochybení, či mezery v bezpečnostním systému. Z něj by pak měla vyplynout opatření, která by posílila ochranu veřejnosti,“ uvedl starosta.

„Cílem této kontroly je poskytnout veřejnosti objektivní posouzení celého incidentu a jeho příčin, stejně jako hlubší poznání stavu poskytování lůžkové psychiatrické péče, včetně ochranného léčení ústavního, v rámci systému péče o duševní zdraví,“ sdělil Jakob. Ministerstvo podle něj nevylučuje obdobné audity ani v dalších podobných zařízeních.

Bohnice po útěku nebezpečného vraha přes čtyřmetrovou zeď s příkopem přitvrdí

Podle nemocnice bylo cílem dnešní schůzky vytvořit efektivní systém pro výměnu informací, který usnadní koordinaci postupu. „Díky tomu jsme mohli probrat nejen důležitá témata, ale i fyzicky ukázat diskutované prostory nemocnice. Otevřená vzájemná komunikace je klíčová pro zvládání mimořádných situací,“ uvedla ředitelka nemocnice Zuzana Barboríková.

Gros dodal, že vedení léčebny politikům představilo nová zabezpečovací opatření na oddělení, ze kterého pacient naposledy uprchl. „Musím potvrdit, že nová technická opatření zlepšují bezpečnostní standardy a lépe zabraňují úniku. Samozřejmě, žádné opatření nemůže být naprosto stoprocentní,“ uvedl Vítek. „Můžeme potvrdit, že tato nová technická opatření zlepšují bezpečnostní standardy a lépe zabraňují případnému úniku,“ dodal Jakob.

Diskusi o zabezpečení léčebny odstartoval opakovaný útěk nebezpečného pacienta, kterého do léčebny poslaly soudy. Muž loni v lednu napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích.

Schizofrenického vraha po dalším útěku z Bohnic prohlédne znalkyně, hrozí mu vazba

Při výslechu se pak přiznal k vraždě muže nalezeného dříve u Kyjského rybníka. Případ kriminalisté odložili, protože podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný.

O tom, jakým způsobem bude s psychicky nemocným pachatelem naloženo, rozhoduje soud na základě znaleckého posudku. Podle vyjádření Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně po incidentu mohou být stavy nepříčetnosti dočasné, ochranné léčení takových pacientů se pak postupně zmírňuje.

Mají vycházky mimo nemocnici nebo docházejí na léčbu ambulantně. PN Bohnice podle dřívějšího vyjádření požádala soud, aby muži změnil ochranné léčení na takzvanou zabezpečovací detenci, která je v areálu věznice.

Vstoupit do diskuse

Nové tramvajové tratě pořádně zahýbají MHD v Praze

Nejčtenější

Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce.

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...

Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

Ať rozhodne soud. Policistka smrtelnou nehodu nezpochybnila, vinu ale neuznala

Policistka Lucie Vavrochová obžalovaná kvůli smrtelné nehodě (Obvodní soud pro...

Případ policistky Lucie Vavrochové, která vloni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, v pátek projednával Obvodní soud pro Prahu 2. Žena uvedla, že se nehoda stala tak, jak ji státní...

Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Pražskou městskou dopravu čeká s dokončením a otevřením Dvoreckého mostu výrazná revoluce. Téměř čtvrtina tramvajových linek změní své trasy, přibude jedna autobusová. Stavba propojí Smíchov s...

Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení

Kovová socha Šemík Happy End na střeše domu v Podolí. (4. listopadu 2025)

Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný kůň Šemík páří s klisnou. Podle autora i investorů jde o mimořádný počin, který vytváří alternativní...

Nymburk v Lize mistrů: i proti německému velkoklubu je naděje na první místo

KeyShawn Feazell (6) z Nymburka mezi soupeři z Alby Berlín

Nymburští basketbalisté vítají ve středu na úvod odvetné části Ligy mistrů německý velkoklub Albu Berlín a pokusí se oplatit soupeři říjnovou porážku 78:94. Svěřenci trenéra Orena Amiela by v případě...

11. listopadu 2025  18:04,  aktualizováno  20:13

Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta

Nabíjecí stanice Ionity u čerpací stanice OMV na dálnici D5 u Berouna

Natankovat auto se spalovacím motorem trvá maximálně dvě minuty. Nabít elektromobil může doma nebo na pomalé nabíječce instalované například ve stožáru veřejného osvětlení zabrat hodiny. Majitelé...

11. listopadu 2025  17:27

Kapřík, andílek i stromek. Vánoční světýlka pro Žižkov navrhly děti ze školek

Vánoční osvětlení na Žižkově podle návrhů dětí z mateřských škol (11. listopadu...

Radnice Prahy 3 nechala pro letošní vánoční svátky vyrobit a v okolí tramvajové zastávky Viktoria Žižkov instalovat vánoční osvětlení s malůvkami dětí z místních mateřských školek. Radnice tím chce...

11. listopadu 2025  16:19

Důchodce odvedl devítiletou dívku do výtahu, vložil jí penis do ruky. Hledá se svědek

Muž, který je vyšetřován pro obtěžování devítileté holčičky. (8. listopadu 2025)

Policisté zadrželi a obvinili sedmašedesátiletého muže, který v Praze 4 vylákal devítiletou holčičku do výtahu obchodního centra, kde jí do ruky vložil svůj penis. Zvrhlíka po činu velmi rychle...

11. listopadu 2025  15:21

Mláďata roku. V pražské zoo se podařil odchov kriticky ohrožených želv

V zoologické zahradě v Praze se poprvé podařil přirozený odchov pěti orlicií...

V zoologické zahradě v Praze se poprvé podařil přirozený odchov pěti orlicií bornejských. Líhnutí kriticky ohrožené želvy a její chov je podle chovatelů velmi náročný. Vylíhlé orlicie proto v pražské...

11. listopadu 2025  14:14

PŘEHLEDNĚ: Nejen tramvaje na Václaváku. Do tří let v Praze přibude šest nových tratí

Nová vizualizace rekonstrukce Václavského náměstí s tramvajovou tratí.

Za tři roky povede Prahou šest nových tramvajových tratí. Každý den by se po nich mělo svézt 150 tisíc cestujících. Nejprve, tedy příští rok v březnu, téměř čtvrtina tramvajových linek změní své...

11. listopadu 2025  14:07

Policie zasahovala v budovách ŘSD v Praze a Hradci. Při razii zadržela 11 lidí

V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově zasahují...

V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahovala policie, uvedl mluvčí státního podniku Jan Rýdl. Policisté si měli vyžádat dokumentaci z jedné z krajských správ ŘSD. Zasahovat...

11. listopadu 2025  9:18,  aktualizováno  13:45

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

11. listopadu 2025  10:14

Daň za desítky let otálení. Praha chvátá s odkládanými projekty, brzdí ji komplikace

Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Zakládání tunelu Dubeč a...

Kilometrové kolony aut, přeplněné vlaky i soupravy metra. Praha i stát se rychle snaží dokončit některé strategické dopravní stavby, které jsou v plánu už od minulého století a ulevily by metropoli....

11. listopadu 2025

Oslavy 17. listopadu 2025 v Praze. Akce zdarma, program v centru

Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí. Vystoupí ruská feministická...

17. listopadu 2025 slavíme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V českém veřejném prostoru je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce, od níž letos...

11. listopadu 2025  9:25

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce.

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...

11. listopadu 2025

Jsme deštník proti pirátským nesmyslům. SPOLU má v Praze smysl, říká Udženija

Premium
Šéfka pražské ODS. Náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a sociální...

Pražská ODS má novou šéfku. Poslance Marka Bendu na předsednickém křesle nahradila náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a sociální oblast Alexandra Udženija. Stranu čekají velké změny i...

10. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.