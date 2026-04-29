Speciální kontrola se uskutečnila v polovině dubna na několika místech centra Prahy současně, informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman.
Týmy složené z řad kontrolorů odboru dopravy, policistů z Krajského ředitelství Policie ČR a Dopravního inspektorátu OŘ Praha I a specializované skupiny TAXI Městské policie hl. m. Prahy nebo inspektorů mobilních hlídek Inspekce silniční dopravy (INSID) byly nasazeny operativně tak, aby se minimalizovala možnost úniku informací o probíhajícím dohledu.
Za pseudoveterány jsou označována vozidla, která na první pohled připomínají historické automobily, často například vozy Alfa Romeo nebo Mercedes z 20. a 30. let minulého století.
Ve skutečnosti však jde o novodobé napodobeniny postavené na moderních podvozcích, které však často nesplňují bezpečnostní standardy pro provoz na pozemních komunikacích.
Kontroloři během akce prověřili celkem 31 vozidel, z nichž 25 mělo technickou závadu. Ve všech případech šlo o vážné nedostatky ovlivňující provozní vlastnosti vozidel a bezpečnost chodců, cestujících i dalších účastníků silničního provozu.
Těmto autům byla proto omezena technická způsobilost na 30 dní s povinností závady odstranit a podstoupit novou technickou kontrolu.
Mezi nejčastější zjištěné problémy patřily závady na osvětlovacích zařízeních, elektrickém systému, nehomologované díly nebo nepovolené úpravy.
Kontroloři zaznamenali také výčnělky a ostré hrany na karoserii, blatnících či zrcátkách nebo korozi nosných částí. Deset řidičů bylo za zjištěné nedostatky řešeno příkazem na místě a čtyři případy byly předány do správního řízení.
Kontrola se zaměřila i na dodržování pravidel taxislužby. Většina vozidel sice měla evidenční nálepku a řidiči příslušná oprávnění, přesto byly zjištěny nedostatky, například v oblasti smluvních vztahů mezi dopravcem a zákazníkem. V této souvislosti bylo šest řidičů řešeno příkazem na místě a devět případů bude řešit přestupkové řízení.
Magistrát plánuje v obdobných kontrolách pokračovat i v následujících měsících, a to zejména s ohledem na začínající turistickou sezónu.