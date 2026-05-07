„První výrazná supercela roku 2026!“ radovali se meteorologové ve středu vpodvečer. Zachytili ji v okolí Slapů a fotku zveřejnili na sociálních sítích Českého hydrometeorologického ústavu. „Supercela je velmi fotogenická s velmi dobře vyvinutou mezocyklonou (rotující vzestupný proud supercely),“ uvedli k snímku, jehož autorkou je Dáša Drahokoupilová.
Co je supercela?
Supercela je velmi silná bouře s rotujícím vzestupným proudem vzduchu. Často ji doprovází intenzivní přívalové srážky, silný vítr nebo velké kroupy. Právě supercely bývají spojovány i se vznikem tornád, i když v českých podmínkách jde o vzácný jev.
V Česku se objevují především během pozdního jara a léta, kdy se střetává teplý a vlhký vzduch s chladnějšími vrstvami atmosféry.
Slapy nebyly jedinou oblastí, kde ji pozorovatelé počasí ve středu zachytili. Další se podařilo vyfotit například u Libčan na Královéhradecku.
Kde budou bouřky ve čtvrtek
Zatímco Čechy se ve středu dočkaly výrazného množství srážek, Moravě a Slezsku se vyhnuly. Nejvíce vody spadlo v bouřkách ve Středočeském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Nejvyšší úhrny měly stanice Ústí nad Labem, Kočkov (34,5 mm) a Studenec (31,9 mm), uvedl Český hydrometeorologický ústav.
Na Moravě a ve Slezsko naopak nadále platí výstraha před zvýšeným rizikem požárů kvůli pokračujícímu suchu.
Podle předpovědí by se během dalších dnů mohly bouřky v některých částech republiky objevit znovu, jejich intenzita by však měla být slabší.
Měly by být vázány hlavně na hory na severu Čech, v menší míře se mohou vyskytnout i jinde v rámci našeho území. „Zejména hory na severu Čech mohou mít v průběhu odpoledních hodin bouřky i s vyšší intenzitou srážek, vzhledem k nižšímu nasycení by to ovšem nemělo vést k výraznějšímu nebezpečí. Ve večerních a nočních hodinách se centrum bouřkové aktivity může posunout na východ,“ upřesňují meteorologové.
