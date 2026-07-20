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První tramvaj v českých zemích jela trasu 10 minut, jízdné stálo jako bochník chleba

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  9:43
Nejstarší dochovaná fotografie ze startu nového dopravního prostředku v Praze...

Nejstarší dochovaná fotografie ze startu nového dopravního prostředku v Praze je patrně tato z dobového tisku. Svědčí o nebývalém zájmu veřejnosti. (14. července 1891) | foto: Archiv Pavel Fojtík

Stanice první tramvaje na Letné. (1891)
Jeden z vozů u horní stanice u zámečku na Letné . Vozy byly pro případ deště...
Na snímku jsou oba vozy tehdejší dráhy. Jeden vůz koupil Křižík od norimberské...
Vozovna prvních tramvají na snímku už roky po ukončení provozu.
9 fotografií
Tramvajový provoz v Praze oslavil 135 let svého trvání. Vůbec první tramvaj v hlavním městě, ale také v českých zemích, vyjela 18. července 1891 z Letné do Stromovky.

Výročí připomněly Ropid a Dopravní podnik Praha o víkendu na svých sociálních sítích.

První tramvaj vyjela jen necelé dva měsíce poté, co na Letnou začala jezdit lanová dráha. Dvoukolejná pozemní dráha vedla od míst, kde dnes ústí Letenský tunel k restauraci v Letenských sadech.

Lanovka na Letnou měla výročí. Aby mohla tahat druhou, musela se naplnit vodou

A právě na Letné měla premiéru první tramvaj v českých zemích.

Elektrická dráha Františka Křižíka vedla z Letné, přibližně od míst, kde se dnes nachází kolotoč, přes Oveneckou ulici ke vchodu do Královské obory.

Byla jednokolejná, jen na obou koncích bylo krátké vidlicové ukončení (šlo o krátký dvoukolejný úsek, kde se mohly v případě potřeby dva vozy křižovat). Trasa měřila necelých 800 metrů.

Nejstarší dochovaná fotografie ze startu nového dopravního prostředku v Praze je patrně tato z dobového tisku. Svědčí o nebývalém zájmu veřejnosti. (14. července 1891)
Stanice první tramvaje na Letné. (1891)
Jeden z vozů u horní stanice u zámečku na Letné . Vozy byly pro případ deště vybaveny plachtami. Vedle vozu stojí František Křižík.
Na snímku jsou oba vozy tehdejší dráhy. Jeden vůz koupil Křižík od norimberské firmy Sigmund Schuckert. Druhý, prakticky stejný, vyrobila Ringhofferova továrna na Smíchově. Zachyceny byly v tehdejší vozovně.
9 fotografií

V roce 1893 ji Křižík prodloužil okrajem Stromovky až k Místodržitelskému letohrádku a do roku 1900 ji využíval také k různým pokusům, například na počátku roku 1896 na části tratě ve Stromovce instaloval zkušebně spodní přívod proudu.

Celková trasa pak po prodloužení měřila celkem 1,4 kilometru a tramvaje ji kvůli maximální rychlosti 10 kilometrů za hodinu zvládaly projet přibližně za 10 minut.

V průběhu let zajišťovaly provoz celkem dva vozy, které se na jednokolejné trati potkávaly ve výhybně nacházející se přibližně v polovině trati.

Jízdné tehdy stálo osm krejcarů, tedy stejně jako bochník chleba.

Jak ale Ropid připomíná, tehdejší vizionářský počin neměl dlouhého trvání. Kvůli nedostatku financí byl provoz ukončen v roce 1902.

Odstartoval však pozdější boom tramvajové dopravy v Praze. Stavěly se tratě například z Libně do Vysočan či ze Smíchova na Košíře.

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