Schillerová chce řešit průvodce bez licence, řešením by mohla být registrace

Průvodci převážně z Prahy vznesli na konferenci Závěrečná fáze EET v cestovním ruchu na veletrhu Holiday World mnoho výtek k tzv. freetours, které podle nich nabízejí průvodcovské služby za spropitné.

Podle jedné z průvodkyň mohou tito průvodci uskutečnit zhruba čtyři prohlídky denně, v zimě ve skupinách s deseti turisty, v létě až s 50. Podobných „firem“ jsou podle ní v Praze desítky. Průvodci uvedli, že tak dochází k velkým daňovým únikům.



Podle Aleny Schillerové (ANO) je nutné vznést podnět na živnostenské úřady, problematiku by mělo primárně řešit ministerstvo průmyslu a obchodu. Hodlá se kvůli tomu sejít s ministrem Karlem Havlíčkem (ANO), uvedla Schillerová.

Na deklarované akci by se podle ředitele sekce metodiky a výkonu daní Generálního finančního ředitelství Jiřího Fojtíka mělo najít systémové řešení.

Průvodci totiž namítli, že je nedostatečné, aby průvodce zdarma, případně společnost, která tyto služby nabízí, dostala pouze pokutu. Podle průvodců to „černým“ průvodcům nezabrání v pokračování v činnosti.

Registrace už jednou neprošla

Situaci by mohla pomoct vyřešit úprava živnostenské novely, podle níž průvodci budou muset mít registraci od ministerstva pro místní rozvoj. Podle předsedy Fóra cestovního ruchu ČR Viliama Sivka by ji poslanci měli projednat v březnu. Obdobné větší zpřísnění požadavků na průvodce, jak je navrhují senátoři, už ale jednou Sněmovna odmítla.

Senát v novele navrhl zrušit systém dvou stupňů národních průvodcovských průkazů, které by ministerstvo žadatelům vydávalo. Zachoval by jen jejich druhý stupeň, jenž předpokládá odbornou kvalifikaci danou příslušným vzděláním. Senátoři argumentovali tím, že je to obvyklé v polovině zemí EU.

První stupeň průkazu by ve sněmovní verzi novely vyžadoval jen registraci. Turisté by si sami zvolili, jak kvalitního průvodce využijí.