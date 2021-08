Free průvodci vydělají na turistech tisíce, chyby ve výkladu nemají

Podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu do metropole nejvíce turistů míří z Česka. Od dubna do června do Prahy přijelo 158 474 domácích hostů. Dále do Prahy míří převážně lidé ze sousedních zemí, zejména z Německa. Město se i nadále potýká s absencí turistů ze Spojených států, Velké Británie a asijských států. Z těchto zemí za normálních okolností ročně přijede okolo 20 procent návštěvníků, nyní jejich počet ale představuje pouhá dvě procenta. Přestože se množství návštěvníků Prahy mírně zvyšuje, letošní návštěvnost dosahuje pouze 11,3 procenta oproti roku 2019. Průměrná doba přenocování činí 2,1 noci.