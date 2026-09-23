Průmyslový palác na pražském Výstavišti se po rozsáhlé rekonstrukci za více než tři miliardy korun otevře po čtyřech a půl letech veřejnosti.
S historií, architekturou a novou podobu této významné památky se budou moci lidé seznámit od 25. září do 11. října na komentovaných prohlídkách, které připravilo Výstaviště Praha spolu s městskou organizací Prague City Tourism.
Dovnitř se ale dostane jen ten, kdo si včas stihl zarezervovat termín. Webový systém totiž hlásí kompletní vyprodáno.
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Lákadlem bylo zřejmě i vstupné ve výši 91 korun, které zahrnuje zhruba hodinovou prohlídku ve skupině s průvodcem. Cena podle organizátorů symbolicky odkazuje k roku 1891, kdy byl Průmyslový palác poprvé otevřen.
Už žádné prohlídky?
„V současné době mohu říct, že žádné další termíny se vstupným za 91 korun přidávat nebudeme,“ uvedla na dotaz redakce iDNES.cz tisková mluvčí Prague City Tourism Klára Janderová.
Dveře Průmyslového paláce se však veřejnosti nezavírají nadobro. „Dvakrát do měsíce budou probíhat komentované prohlídky. Samozřejmě už za vyšší komerční ceny,“ dodala Janderová.
Zájem o vstupenky na první termín byl podle ní obrovský. „Vyprodaly se doslova okamžitě,“ komentovala. Lidé se pak začali dožadovat dalších termínů. Ty byly po dohodě s Výstavištěm nakonec přidány minulý týden.
„Z osmatřiceti jsme zvýšili na 49 prohlídek po třiceti lidech,“ upřesnila mluvčí. V současné době jsou nicméně už i ty opět vyprodané.
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Další příležitost nahlédnout dovnitř Průmyslového paláce nabídne od 7. do 11. října také Designblok. Palác se stane jedním z míst, kde se letošní festival designu uskuteční. Přístupný bude během celé festivalové otevírací doby s festival passem.
Palác byl postaven v roce 1891 při příležitosti Jubilejní zemské výstavy podle návrhu architekta Bedřicha Munzbergera. Je mimořádnou uměleckou i technickou památkou. Poprvé v českých zemích se zde uplatnila architektura s železnou montovanou konstrukcí.
Podle dobových záznamů ho postavilo 450 dělníků za deset měsíců, přestože v té době výstaviště stihla povodeň i kruté mrazy.
Od počátku sloužil k pořádání výstav a dalších kulturních akcí, i když původně mělo jít o dočasnou stavbu. V letech 1952 až 1954 komunistická vláda rozhodla o změně funkce a hlavní halu paláce nechala přestavět na společenský a taneční sál. Změnilo se i jeho jméno na Sjezdový palác, který byl součástí tehdejšího Parku kultury a oddechu Julia Fučíka.
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Část Průmyslového paláce vyhořela 16. října 2008, když nedbalostí vzplály zapomenuté věci na zapnutém elektrickém vařiči. Viníka se nepodařilo vypátrat.
Rekonstrukce začala až na začátku roku 2022. Opravy měly podle původních plánů skončit loni. Po odkrytí základů, podlah a podhledů pravého křídla se však ukázalo, že stav památky je horší, než se předpokládalo, což přineslo vícepráce a zdržení.