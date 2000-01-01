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Důkaz o technické schopnosti Česka. Tak o Průmyslovém paláci smýšlí primátor Prahy Bohuslav Svoboda. Renovace budovy stála zhruba tři miliardy a nového je toho opravdu hodně. Kromě snahy přiblížit jeho podobu původnímu vzhledu z roku 1891 totiž architekti řešili i to, aby prostor vyhovoval požadavkům současné doby a především, aby se již neopakoval ničivý požár, kvůli němuž bylo nejprve levé křídlo a pak i celý palác roky uzavřený.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Zcela nové je levé křídlo paláce, právě ono totiž při požáru kompletně vyhořelo. „Požadavkem památkářů bylo to, aby obě křídla stárla stejně, tomu se stavba musela přizpůsobit,“ popisuje proces jeho stavby vedoucí projektu David Čech z firmy Metrostav.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Vnitřek levého křídla odkazuje k původnímu vizuálu z 19. století a viditelné jsou tak železné krokve a imitace dřevěného pobití. Méně patrné jsou však novinky, které mají pobyt v prostoru zpříjemnit - zatemňovací baldachýny, automatizované světlíky nebo zabudované žlaby v podlaze, do nichž lze při akcích pohodlně vložit množství kabelů.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Interiér pravého křídla naopak zachovává, byť opravenou, výstavbu z 50. let. Při pohledu na fotografii se ani nechce věřit, že v době rekonstrukce právě na tomto místě zela až šest metrů hluboká jáma.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Důležitým bodem přestavby byla bezpečnost. „Hala má v současnosti tři kouřové sekce a odvětrávat je možné světlíky a únikovými portály,“ říká Čech. Proti požárům nově palác chrání zabudovaná vodní mlha, jež začne prostor v případě požáru kropit.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Ačkoli požár neponičil celou budovu včetně střední haly, prošla i ona rekonstrukcí. V celé budově přibylo například podlahové topení a kompletně nová vzduchotechnika.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
I strop ve střední hale se vrátil do své původní podoby z roku 1891, pozdější opravy ho totiž zbavily barevnosti a vtiskly mu unylou šedou barvu. Do původních barev se navrátily například i štukové prvky.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Zajímavostí je také to, že dělníci malbu skládali v podstatě naslepo. Strop totiž sestavovali ze shora a kresbu z vnitřní části neviděli.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Doladěné nejsou jen barevné detaily, ale celé zázemí Průmyslového paláce. Vybudovaný je zcela nový suterén, který disponuje i vybavenou kuchyní či parkovištěm pro zásobovací kamiony.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Těsně pod hodinovou věž se vrátil erb s českým lvem, nad nímž ční svatováclavská koruna. Tu v minulosti nahradili komunisté pro ně příznačnou rudou hvězdou.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
A tohle je pohled na Průmyslový palác z výšky. Zcela nové je jeho levé křídlo, které lehlo popelem při požáru v roce 2008, zrekonstruované byly pak i obě jeho zbývající části.
Autor: Archiv SYNER, s.r.o.