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Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo
Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...
Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou
Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...
Po rekonstrukci za miliardy ožívá Průmyslový palác. Zcela nové je levé křídlo zničené požárem
Po čtyřleté rekonstrukci se otevřel Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Část dominanty Holešovic zničil v roce 2008 požár, oprava ale začala až v roce 2022. Měla skončit už loni, ale kvůli...
První ochutnávka. Toto je nová lanovka na Petřín, takhle vypadá zevnitř
Lanová dráha na Petřín má svůj velký den. Po dvouleté rekonstrukci se jí opět svezou cestující. Tedy přesněji: v pondělí v podvečer se jí jako první projedou novináři a fotografové, do pravidelného...
Tragická smrt na vysokoškolských kolejích. Po pádu z budovy zemřela nezletilá dívka
K pádu mladé ženy z jednoho z horních pater budovy kolejí v Praze 6 vyjížděli policisté v úterý večer. Podle dostupných informací za událostí nestojí cizí zavinění, policie však událost nadále...
Proměna na trhu práce. Profese se kvůli AI změní, Praha je však ochotná nabírat
Moderní technologie mohou v budoucnosti vymazat tisíce pracovních pozic, fronty na úřadech práce to však zvětšit nemusí. Lidé se mohou rekvalifikovat na nové pozice, nejlépe ve stejné společnosti....
Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice
Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...
Vodárny podaly kvůli olovu ve vodě trestní oznámení. Podezřelá je skládka
Středočeské vodárny kvůli kontaminaci vody vodojemu Odolena Voda olovem podaly trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátily se na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). Zasaženo je zhruba...
Salmonelózu újezdských školáků šetří kriminalisté, viníkovi hrozí i vězení
Zdravotní obtíže žáků ze základní školy v Újezdu nad Lesy šetří policie jako podezření ze spáchání trestného činu. Viníkovi hrozí až dvouletý trest vězení. Do pátečního odpoledne bylo nemocných 363...
GLOSA: Česká filharmonie a drobná dáma. Dvořákovu Prahu zavřel hudební ohňostroj
Závěr letošní Dvořákovy Prahy patřil České filharmonii, před níž se postavila Elim Chanová. Hvězdnou úroveň pojistil houslista Gil Shaham a kromě “povinného” Dvořáka se Rudolfinem prolétl i...
OBRAZEM: Návrat k tradici, sladěný interiér. Takto nyní vypadá opravený Průmyslový palác
Důkaz o technické schopnosti Česka. Tak o Průmyslovém paláci smýšlí primátor Prahy Bohuslav Svoboda. Renovace budovy stála zhruba tři miliardy a nového je toho opravdu hodně. Kromě snahy přiblížit...
MHD pro Pražany zdarma a zrušit zbytečné cyklopruhy, prosazuje kandidátka na primátorku
Kandidátka Motoristů na pražskou primátorku Klára Sovová chce výrazně změnit přístup hlavního města k dopravě i bydlení. Prosazuje MHD zdarma pro Pražany, jednu parkovací zónu pro celé město a...
Část metra linky C o prodlouženém víkendu opět nepojede kvůli opravám trati
V Praze o prodlouženém víkendu nepojede metro linky C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové v úseku mezi Budějovickou a...
Policisté stříleli po pronásledovaném autu, zveřejnili video. Řidič nekomunikoval
Policie zveřejnila video z nedělního zásahu proti řidiči auta, který odmítl zastavit. Pronásledovali ho Holešovicemi, při výzvě k zastavení také padly výstřely.
Zoo Praha oslaví 95. výročí. Přijďte v kostýmu ze 30. let a nechte si vytvořit účes z té doby
Od prvního otevření pražské zoo uplyne v pondělí 28. září 95 let. Právě odkazem na 30. léta se zahrada rozhodla své narozeniny oslavit a pro návštěvníky připravila speciální program. Nebudou chybět...
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Řidička na Čechově mostě v centru Prahy vjela na chodník, srazila dva chodce
Policie zasahuje na Čechově mostě v centru Prahy, kde řidička osobního auta vjela na chodník a srazila chodkyni a chodce. Jeden člověk při střetu utrpěl závažná poranění, momentálně je v umělém...
Kuchyni, kde se děti nakazily salmonelou, čeká kontrola. Ředitel se zastal vedoucí
Školní kuchyně v Újezdu nad Lesy, kde připravili jídlo, po jehož konzumaci onemocnělo více než 200 lidí, projde kontrolou. Oznámil to ředitel školy. Zároveň se zastal vedoucí zařízení. Dodal, že za...