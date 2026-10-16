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Zájem o Průmyslový palác je obrovský. O víkendu se do něj lidé podívají zdarma

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  7:00
Čelní pohled na zrekonstruovaný Průmyslový palác. (30. září 2026)

Čelní pohled na zrekonstruovaný Průmyslový palác. (30. září 2026) | foto: Vítězslav Bureš, iDNES.cz

Zrekonstruované levé křídlo Průmyslového paláce, které vyhořelo v roce 2008....
Průmyslový palác se otevírá veřejnosti. (24. září 2026)
Znovuotevření opraveného Průmyslového paláce. (24. září 2026)
Průmyslový palác se dočkal po dlouhé rekonstrukci otevření. (24. září 2026)
32 fotografií
Průmyslový palác v pražské Stromovce se po svém znovuotevření po nákladné rekonstrukci těší mimořádnému zájmu veřejnosti. Termíny komentovaných prohlídek byly rozebrány prakticky okamžitě, Výstaviště Praha se ale chystá další termíny přidat. O nadcházejícím víkendu si bude možné palác prohlédnout zdarma v rámci dnů otevřených dveří.

„Všechny dosud nabídnuté komentované prohlídky byly vyprodány během krátké doby, a přestože neustále hledáme nové termíny, jejich množství nestačí. Proto jsme se rozhodli uspořádat dny otevřených dveří, které poskytnou většímu množství lidí příležitost do prostor nahlédnout, jen tedy bez výkladu průvodce,“ řekl Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha.

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Komentované prohlídky byly naplánovány zatím jen do 11. října. Zájem předčil očekávání, více než 1 500 míst bylo obsazeno během několika hodin od spuštění prodeje.

Zrekonstruované levé křídlo Průmyslového paláce, které vyhořelo v roce 2008. (30. září 2026)

Proto Výstaviště Praha jedná o dalších termínech komentovaných prohlídek.

Zájemcům doporučuje sledovat web Prague City Tourism a také webové stránky Výstaviště Praha, kde budou nové termíny průběžně zveřejňovány.

Čelní pohled na zrekonstruovaný Průmyslový palác. (30. září 2026)
Zrekonstruované levé křídlo Průmyslového paláce, které vyhořelo v roce 2008. (30. září 2026)
Průmyslový palác se otevírá veřejnosti. (24. září 2026)
Znovuotevření opraveného Průmyslového paláce. (24. září 2026)
32 fotografií

„Občas se setkáváme s komentáři, proč palác neotevřeme častěji a proč není více prohlídek. Věřte mi, opravdu se snažíme. Je ale nutné si uvědomit, že palác vždy sloužil především jako místo pro veletrhy, konference a společenské akce. A mě těší, že již takto krátce po otevření se nám kalendář velmi rychle plní, což ale také znamená, že máme velmi omezený prostor, kdy můžeme v paláci prohlídky organizovat,“ dodal Hübl.

Už o tomto víkendu si ale budou moci lidé palác prohlédnout zdarma. V sobotu a v neděli bude objekt otevřený mezi 10. a 18. hodinou, poslední zájemci se sem dostanou v 17:30. Prohlídky budou bez průvodce.

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Také v rámci veřejných akcí, které se v Průmyslovém paláci uskuteční, je možné si prostor prohlédnout.

Návštěvu Průmyslového paláce lze o víkendu spojit také s doprovodným programem. Před palácem je volně přístupná venkovní výstava Obnova v rukou mistrů, která představuje práci desítek odborníků a řemeslníků podílejících se na rekonstrukci.

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Prostřednictvím fotografií, příběhů a zajímavostí přibližuje restaurátorské postupy i rozsah celé obnovy této kulturní památky.

Tento víkend je také poslední šance navštívit monumentální umělecký projekt Jak se dotknout nebe autorů Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina, který propojuje současné umění, film, fotografii a sochařství v jedinečném prostoru před Průmyslovým palácem.

Svatyni, závěrečnou část výstavy, představili autoři letošním Biennale v Benátkách.

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