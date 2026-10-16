„Všechny dosud nabídnuté komentované prohlídky byly vyprodány během krátké doby, a přestože neustále hledáme nové termíny, jejich množství nestačí. Proto jsme se rozhodli uspořádat dny otevřených dveří, které poskytnou většímu množství lidí příležitost do prostor nahlédnout, jen tedy bez výkladu průvodce,“ řekl Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha.
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Komentované prohlídky byly naplánovány zatím jen do 11. října. Zájem předčil očekávání, více než 1 500 míst bylo obsazeno během několika hodin od spuštění prodeje.
Proto Výstaviště Praha jedná o dalších termínech komentovaných prohlídek.
Zájemcům doporučuje sledovat web Prague City Tourism a také webové stránky Výstaviště Praha, kde budou nové termíny průběžně zveřejňovány.
„Občas se setkáváme s komentáři, proč palác neotevřeme častěji a proč není více prohlídek. Věřte mi, opravdu se snažíme. Je ale nutné si uvědomit, že palác vždy sloužil především jako místo pro veletrhy, konference a společenské akce. A mě těší, že již takto krátce po otevření se nám kalendář velmi rychle plní, což ale také znamená, že máme velmi omezený prostor, kdy můžeme v paláci prohlídky organizovat,“ dodal Hübl.
Už o tomto víkendu si ale budou moci lidé palác prohlédnout zdarma. V sobotu a v neděli bude objekt otevřený mezi 10. a 18. hodinou, poslední zájemci se sem dostanou v 17:30. Prohlídky budou bez průvodce.
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Také v rámci veřejných akcí, které se v Průmyslovém paláci uskuteční, je možné si prostor prohlédnout.
Návštěvu Průmyslového paláce lze o víkendu spojit také s doprovodným programem. Před palácem je volně přístupná venkovní výstava Obnova v rukou mistrů, která představuje práci desítek odborníků a řemeslníků podílejících se na rekonstrukci.
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Prostřednictvím fotografií, příběhů a zajímavostí přibližuje restaurátorské postupy i rozsah celé obnovy této kulturní památky.
Tento víkend je také poslední šance navštívit monumentální umělecký projekt Jak se dotknout nebe autorů Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina, který propojuje současné umění, film, fotografii a sochařství v jedinečném prostoru před Průmyslovým palácem.
Svatyni, závěrečnou část výstavy, představili autoři letošním Biennale v Benátkách.