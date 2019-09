Fialový hnus, hodnotí lidé výdech z metra. Tak to nezůstane, hájí se autoři

Výdech na smíchovském náměstí změnil kabát o víkendu 21. září v rámci celorepublikové akce Zažít město jinak. Přemaloval ho tým umělců a nadšenců street artu pod názvem Attract, kteří z přetírání udělali veřejnou akci.



Projekt nazvali Street Art Against Visual Smog, neboli Pouličním uměním proti vizuálnímu smogu. Na sociálních sítích ale sklidili kritiku za to, že použitím výrazné fialové udělali z výdechu onen smog, proti kterému se projekt vymezuje. Jiní výsledek označili za fialový hnus. Podle autorů dílo ještě není hotové.

„Projekt ještě není ve finální podobě, která se bude dramaticky lišit od současného stavu,“ vysvětlila koordinátorka projektu Jaroslava Mlynárová a dodala, že fialová je jen podkladem pro komplexnější dílo.

V dokončeném díle bude stále převládat fialová, ale v dolní částí větrací šachty bude z větší části překryta přírodními prvky v různých barevných a abstraktních provedeních. Výslednou podobu můžete vidět ve zveřejněné vizualizaci.

Vizualizace finální podoby výdechu metra. Stále v ní převládá fialová barva, ale spodní část překrývají přírodní motivy. Výdech z metra na náměstí 14. října před přemalováním.

Podle Mlynárové chtěli umělci přemalováním výdechu zpříjemnit prostředí parku. Ten byl před tím posprejovaný různými nápisy a bezdomovcům sloužil jako toaleta. Proto se rozhodli ho na vlastní náklady upravit. Celkem přemalování vyjde na 20 tisíc korun. Projekt by měl být dokončen do konce týdne.



Tým Mlynárové na přemalování objektu od architekta Zdeňka Drobného, který patří Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, získal potřebná povolení. S projektem souhlasila i Praha 5.

„Dopravní podnik má ve své strategii propůjčování ploch k výtvarnému zpracování, snaží se tak mimo jiné zabraňovat ilegálnímu graffiti. V uvedeném konkrétním případě jsme s realizací souhlasili, neboť jsme nechtěli bránit zdravé iniciativě,“ uvedla mluvčí podniku Aneta Řehková.

Se změnou vizuální podoby brutalistního betonového výdechu ale nesouhlasili žádní památkáři. Samotný výdech sice není památkou, ale nachází se v památkově chráněném území Smíchova. Na to umělci ovšem zapomněli.

„Nás nikdo v tomto ohledu nekontaktoval, až do dneška. Protože došlo k radikální změně podoby objektu tak se domnívám, že by měl v takových případech proběhnout základní dialog. Je to území s určitými hodnotami, kde platí pravidla pro každého,“ sdělil ředitel Národního památkového ústavu v Praze Ondřej Šefců a dodal, že ho míra využití fialové zaskočila.

Památkáři se v podobných případech obávají, že by se na místě mohlo začít objevovat nelegální graffiti a útoky na fasády domů. Podle Šefců se k věci ještě vyjádří magistrátní Odbor památkové péče, který by záměr umělců měl dodatečně legalizovat.

Umělecký tým už památkový ústav kontaktoval a požádal schůzku.

„Ověřovali jsme si, jestli je stavba chráněná jako technická památka a zjistili jsme, že ne. Samotní památkáři nás proaktivně nekontaktovali. Zdůrazňujeme, že vizualizace projektu byla v předstihu zveřejněná v okolí náměstí i na webu Zažít město jinak. Pokud b byla stavba chráněná, určitě bychom se bez povolení úřadů do realizace nepustili,“ dodala Mlynářová a upozornila, že barvy jsou odstranitelné.