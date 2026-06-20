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Bouřka zastavila vlaky mezi Prahou a Kolínem, selhalo zabezpečovacího zařízení

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  20:30
Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem sobotu večer zkomplikoval výpadek zabezpečovacího zařízení kvůli bouřce ve stanici Velim. Vlaky nejezdí v úseku Pečky-Kolín, vyplynulo z informací Správy železnic a Českých drah.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Správa železnic zaznamenala jednotky případů, kdy kvůli bouřce nastaly výpadky zabezpečovacího zařízení, aktuálně v Královéhradeckém kraji, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

Porucha ve Velimi byla hlášena kolem 19:00. „Ve Velimi je aktuálně výpadek zabezpečovacího zařízení kvůli bouřce. Provoz na koridoru je zastaven,“ uvedl Kavka.

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Vybrané vlaky dálkové dopravy jsou podle webu Českých drah vedeny v úseku Kolín-Poříčany a zpět odklonem přes stanici Nymburk hlavní nádraží.

Hasiči Správy železnic večer vyjížděli i k sedmi případům popadaných stromů a větví na trať. „Problém je taky na Příbramsku, kde kroupy zasypaly železniční přejezd,“ dodal Kavka.

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