Provoz příbramské nemocnice je po zásahu policie bez omezení

Provoz příbramské nemocnice je po úterním zásahu policie bez omezení, fungují všechna oddělení. Záležitost se podle mluvčího Martina Janoty nijak nedotkla poskytování zdravotní péče. Kriminalisté už v nemocnici ve středu nejsou, řekl Janota.
Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele. Zatím není jasné, zda budou z něčeho obvinění. (28. dubna 2026)

Policie podle Deníku N zadržela 13 lidí a mezi nimi i členy vedení nemocnice včetně ředitele Stanislava Holobrady.

Policie zadržené podezřívá ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a z uplácení. Dozor nad případem vykonává úřad evropského žalobce.

Zástupci nemocnice i kraje, který je jejím jediným akcionářem, zásah nechtěli komentovat. „Nemocnice poskytuje maximální součinnost příslušným orgánům a zároveň respektuje probíhající řízení, ke kterému se v tuto chvíli nemůže detailněji vyjadřovat,“ zopakoval ve středu Janota.

Zdůraznil, že záležitost se nijak netýká poskytování zdravotnické péče. „Ta je i nadále poskytována v plném rozsahu se zajištěním maximální kvality, bez jakéhokoliv omezení. Provoz všech oddělení pokračuje standardním způsobem a pacienti se nemusí obávat žádných změn,“ dodal.

Podle Deníku N se zásah týkal nemocničních zakázek částečně hrazených z evropských dotací. Údajně byly ovlivňovány ve prospěch spřátelených firem. Některé ze zadržených se policie chystá obvinit, uvedl deník.

Hejtmanka Petra Pecková v reakci na policejní zásah v úterý sdělila, že kraj je zřizovatelem téměř 300 příspěvkových organizací a pěti akciových společností s mnoha tisíci zaměstnanci. Podotkla, že příbramská nemocnice je akciovou společností s vlastním vedením, které odpovídá za své hospodaření a postupy.

Provoz příbramské nemocnice je po zásahu policie bez omezení

