Provoz příbramské nemocnice je po zásahu policie bez omezení

Policie podle Deníku N zadržela 13 lidí a mezi nimi i členy vedení nemocnice včetně ředitele Stanislava Holobrady.
Policie zadržené podezřívá ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a z uplácení. Dozor nad případem vykonává úřad evropského žalobce.
Zástupci nemocnice i kraje, který je jejím jediným akcionářem, zásah nechtěli komentovat. „Nemocnice poskytuje maximální součinnost příslušným orgánům a zároveň respektuje probíhající řízení, ke kterému se v tuto chvíli nemůže detailněji vyjadřovat,“ zopakoval ve středu Janota.
Zdůraznil, že záležitost se nijak netýká poskytování zdravotnické péče. „Ta je i nadále poskytována v plném rozsahu se zajištěním maximální kvality, bez jakéhokoliv omezení. Provoz všech oddělení pokračuje standardním způsobem a pacienti se nemusí obávat žádných změn,“ dodal.
Podle Deníku N se zásah týkal nemocničních zakázek částečně hrazených z evropských dotací. Údajně byly ovlivňovány ve prospěch spřátelených firem. Některé ze zadržených se policie chystá obvinit, uvedl deník.
Hejtmanka Petra Pecková v reakci na policejní zásah v úterý sdělila, že kraj je zřizovatelem téměř 300 příspěvkových organizací a pěti akciových společností s mnoha tisíci zaměstnanci. Podotkla, že příbramská nemocnice je akciovou společností s vlastním vedením, které odpovídá za své hospodaření a postupy.