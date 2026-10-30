Příští středu a čtvrtek nepojedou tramvaje mezi Florencí a Těšnovem ve směru na Těšnov.
V pátek 6. listopadu a poté od pondělí 9. listopadu do čtvrtka 12. listopadu pak nebudou jezdit v části křižovatky ulic Na Poříčí a Těšnov ve směru od Florence.
|
Sluchátka, telefon, pořád dokola. Řidič tramvaje o přebíhání, brzdění i srážkách
O víkendu 7. a 8. listopadu bude přerušen provoz tramvají mezi Florencí a Palmovkou. V trase Masarykovo nádraží - Palmovka bude zavedena náhradní autobusová doprava X3 v denním provozu a X92 v nočním.
Po celou dobu prací, tedy od 2. do 13. listopadu, bude přemístěna zastávka Florenc v ulici Ke Štvanici, kde staví linky autobusů 133, 175, 207, 908 a 909.