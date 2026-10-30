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Okolí Florence čekají opravy, dva týdny omezí provoz několika tramvajových linek

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  11:29
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Okolí pražské Florence čeká od příštího týdne několik tramvajových výluk souvisejících s rekonstrukcí kolejí. Na sociální síti X to v pátek uvedl pražský dopravní podnik (DPP). Omezení potrvají od pondělí 2. listopadu do pátku 13. listopadu.

Příští středu a čtvrtek nepojedou tramvaje mezi Florencí a Těšnovem ve směru na Těšnov.

V pátek 6. listopadu a poté od pondělí 9. listopadu do čtvrtka 12. listopadu pak nebudou jezdit v části křižovatky ulic Na Poříčí a Těšnov ve směru od Florence.

Sluchátka, telefon, pořád dokola. Řidič tramvaje o přebíhání, brzdění i srážkách

O víkendu 7. a 8. listopadu bude přerušen provoz tramvají mezi Florencí a Palmovkou. V trase Masarykovo nádraží - Palmovka bude zavedena náhradní autobusová doprava X3 v denním provozu a X92 v nočním.

Po celou dobu prací, tedy od 2. do 13. listopadu, bude přemístěna zastávka Florenc v ulici Ke Štvanici, kde staví linky autobusů 133, 175, 207, 908 a 909.

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