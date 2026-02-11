Správa železnic ukázala, jak by mohl vypadat provizorní most na Výtoni

Autor:
  18:10
Správa železnic představila technický nákres provizorního mostu pod Vyšehradem, který by mohl dočasně nahradit železniční most na Výtoni. Podle dostupných informací však nejde o finální řešení, ale pouze o jeden z pracovních a předběžných návrhů, který má sloužit jako podklad pro další jednání o budoucnosti mostu. Ten je už dlouho ve špatném stavu.
Železniční most spojuje vltavské břehy v Praze, konkrétně oblasti Výtoň (dříve...

Železniční most spojuje vltavské břehy v Praze, konkrétně oblasti Výtoň (dříve Podskalí) pod Vyšehradem a Smíchov. Tento most je znám pod různými názvy, jako vyšehradský most, výtoňský most, smíchovský most nebo Most spojovací dráhy císaře Františka Josefa. | foto: Profimedia.cz

Během rekonstrukce nahradí výtoňský most mostové provizorium, jeho finální...
Pohled shora na jednu z variant provizorního mostu pro dobu rekonstrukce...
Pohled na možný technický nákres provizorního mostu, který nahradí výtoňský...
Železniční most spojuje vltavské břehy v Praze, konkrétně oblasti Výtoň (dříve...
11 fotografií

„Z důvodu havarijního stavu konstrukce je provoz mostu na Výtoni výrazně omezen. V jednom okamžiku po něm může projíždět pouze jediný vlak, a to rychlostí maximálně 20 km/h. Tato i další přijatá opatření snižují kapacitu mostu, prodlužují jízdní doby a neumožňují další rozvoj linek městské železnice,“ uvedla mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová.

Železniční most na Výtoni se bourat nebude. Projde rekonstrukcí, přibude kolej

Zatímco letos je naplánována oprava styčníků mostu, která je nezbytná pro zachování provozu, aktivně se komunikuje i o opravě současné konstrukce, o jejímž osudu rozhodl v září tehdejší ministr dopravy Martin Kupka.

Práce by zřejmě zahrnovala přemístění dosavadní konstrukce a její nahrazení mostním provizoriem, tak aby alespoň část železniční dopravy byla zanechána.

Podle serveru zdopravy.cz má jít o jednokolejnou ocelovou konstrukci, která by se mohla začít stavět v létě roku 2028. To koresponduje s dokončením přesunu inženýrských sítí pod dno řeky, tak aby se vůbec mohla konstrukce přesunout.

Konstrukce výtoňského mostu se sundá, průjezd vlaků zajistí provizorium

Zatím však jde pouze o prvotní návrh, který nejdříve čeká projednání s příslušnými ministerstvy dopravy a kultury. Projekt se tak může dočkat mnoha změn.

„Možnost vybudování mostního provizoria aktuálně projednáváme se Státním fondem hmotných rezerv,“ doplnila mluvčí SŽ.

Původní železniční most na Výtoni zprovoznili v roce 1872. Na přelomu 19. a 20. století ho nahradil most, který se klene přes Vltavu dosud. Slouží vlakům, ale díky lávkám pro pěší i chodcům. Podle odborníků je významnou technickou kulturní památkou a jeho nýtovaná konstrukce je památkově chráněná. Kvůli špatnému stavu je provoz vlaků na mostě už několik let výrazně omezen.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

Nejčtenější

Hledaný otec od rodiny je mrtvý. Patrně ho zavraždil muž, který se zabil pádem z okna

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Pohřešovaný otec od rodiny, po kterém policie pátrala od minulého pátku, byl nalezen mrtvý. Policie ve středu oznámila, že zemřel násilnou smrtí. Za činem stojí nejspíš muž, jenž se v pondělí zabil...

V kauze lovců pedofilů obžalovali 11 lidí. Vydávali se za dívky, chtivé muže ztýrali

Takzvaný lovec pedofilů drží za hlavu jihomoravského policistu, který přišel na...

Státní zástupkyně obžalovala 11 lidí v případu takzvaných lovců pedofilů, informoval server iROZHLAS.cz, který má obžalobu k dispozici. Podle něj mnohdy nezletilí lidé si na sociálních sítích...

Park lamp i chlapec s těžkou hlavou. Obě strany Dvoreckého mostu budou mít atrakci

Vizualizace prostor na koncích Dvoreckého mostu (9. února 2026)

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 bude nahrazeno křoví upraveným „parkem lamp“ s více než čtyřmi stovkami svítidel ze 79 zemí světa. Zakončení v Praze 4 se zase využije jako kulturní prostor,...

Ex řekla, ať hodím děti do popelnice, přiznal Mario ve Výměně. Za žárlivost se omluvil

Mezi osmi očima se mezi partnery strhla hádka. Mariovi se všechny ty aktivity,...

Nová Výměna manželek byla opět netradiční, zúčastnil se jí homosexuální pár. Vyměněný manžel Michal si musel poradit s konzervativním tatínkem, který čekal ženu a druhému muži příliš nevěřil. Alina...

Horská atmosféra za Prahou. Vydejte se přes zimní brdské Baby i Babky

Na Malou Babku chodí výletníků méně. Přesto tam také najdou vrcholovou knihu.

Již více než jedno století jsou Brdy eldorádem pro trampy, tuláky a aktivní turisty, co obují pohorky bez ohledu na počasí. Ani my nezůstaneme pozadu. A bohatě si užijeme tamní přitažlivá místa,...

Správa železnic ukázala, jak by mohl vypadat provizorní most na Výtoni

Železniční most spojuje vltavské břehy v Praze, konkrétně oblasti Výtoň (dříve...

Správa železnic představila technický nákres provizorního mostu pod Vyšehradem, který by mohl dočasně nahradit železniční most na Výtoni. Podle dostupných informací však nejde o finální řešení, ale...

11. února 2026  18:10

Dukla si už měla vybrat nového kouče. K poslednímu týmu ligy přijde Šustr

Trenér Prostějova Pavel Šustr.

Fotbalová Dukla si už trenéra vybrala. Nástupcem Davida Holoubka se podle informací iDNES.cz stane Pavel Šustr, někdejší prvoligový útočník, který naposled působil u mládežnických reprezentací. První...

11. února 2026  17:54

Učebnicový příklad pokusu o vraždu s rozmyslem. Soud střelci přidal čtyři roky

Za postřelení hosta po hromadné rvačce před barem v centru Prahy si Robert...

Za postřelení hosta po hromadné rvačce před barem v centru Prahy si Robert Kulena odpyká 13 let vězení. Původně uložený trest mu pravomocně o čtyři roky zvýšil pražský vrchní soud, který vyhověl...

11. února 2026  15:12

Lítačku čeká modernizace. Chystaná nová verze aplikace slibuje praktické změny

Od příštího ledna by měla fungovat vylepšená aplikace PID Lítačka 2.0. Nabídne...

Od příštího ledna by měla fungovat vylepšená aplikace PID Lítačka 2.0. Nabídne tmavý režim, možnost si koupit víc jízdenek najednou a změnu v nastavení a parkování. Další nové funkce mají do aplikace...

11. února 2026  12:36,  aktualizováno 

Soud uznal Hudečkův nárok na ušlý zisk. Dostane za něj dalších 1,3 milionu

Tomáš Hudeček

Pražský městský soud přiznal bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (dříve TOP 09) zhruba 1,3 milionu korun jako odškodné od státu za ušlý zisk kvůli nezákonnému trestnímu stíhání v kauze...

11. února 2026  14:29

Sparťanky ve čtvrtfinále Evropského poháru dobývaly, s Austrií remizovaly

Sparťanské fotbalistky v úvodním čtvrtfinále Evropské poháru s Austrií Vídeň...

Fotbalistky Sparty se v úvodním čtvrtfinále Evropského poháru proti Austrii Vídeň neprosadily. Na Letné před téměř pěti tisíci diváky remizovaly 0:0. V první půli trefila Michaela Khýrová břevno....

11. února 2026  14:09

Jednoznačně Dvorecký. Pražané v anketě rozhodli o názvu nového mostu

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Pražané koncem ledna hlasovali o názvu nejnovějšího mostu přes Vltavu, který propojí Podolské nábřeží se Zlíchovem. Na výběr bylo ze dvou variant, Dvorecký most nebo most Anežky České. V hlasování,...

11. února 2026  12:50

Balonek a pamlsky. V zoo trénují žirafu, aby jí mohli odebrat krev bez uspání

Žirafa Johanka absolvuje veterinární trénink. (4. února 2026)

Chovatelé v pražské zoo denně cvičí nejmladší žirafu Johanku. Trénink vypadá jako hlazení, ale ošetřovatelé přitom zvířeti kontrolují například oči, uši a tlamu. Cílem veterinárního nácviku je mimo...

11. února 2026  12:49

Školačku srazila tramvaj, kvůli výpadku paměti skončila v nemocnici

Policisté a záchranáři zasahovali v pražských Vysočanech u případu holčičky,...

Dvanáctiletou dívku srazila v úterý v poledne v pražských Vysočanech projíždějící tramvaj, když přebíhala silnici. Neutrpěla vážnější zranění. Záchranáři ji na místě ošetřili, ale jelikož si událost...

10. února 2026  16:20,  aktualizováno  11. 2. 9:22

Nymburk podlehl Tenerife a zkomplikoval si boj o čtvrtfinále Ligy mistrů

Nymburský Jaromír Bohačík přihrává v utkání s Tenerife v rámci osmifinálové...

Basketbalisté Nymburka podlehli ve 4. kole osmifinálové skupiny L Ligy mistrů doma v Praze Tenerife 55:69 a s bilancí jedné výhry a tří porážek si zkomplikovali boj o postup do čtvrtfinále. Svěřenci...

10. února 2026  20:51

Driftování služebního vozu se řeší jako přestupek, policisté o práci nepřijdou

Driftující policie na sněhu

Policistům ze speciálního útvaru, které začátkem ledna natočil kolemjdoucí, jak v době služby driftují s policejním vozidlem na sněhu na pražském Strahově, nehrozí ukončení pracovního poměru. Případ...

10. února 2026  9:42,  aktualizováno  16:06

Holoubek už není trenérem Dukly. Poslední tým fotbalové ligy náhradu teprve oznámí

David Holoubek, trenér fotbalistů Dukly

Do jarní části vstoupila dvěma porážkami a klesla na poslední místo. I proto fotbalová Dukla mění trenéra. David Holoubek, jenž k týmu přišel loni v létě, končí a s ním také asistent Dominik...

10. února 2026  15:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.