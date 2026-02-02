Pražští radní schválili milionové investice do protipovodňové ochrany v Libni

Magistrát hlavního města Prahy vypíše výběrové řízení na zdvojnásobení kapacity povodňové čerpací stanice v libeňských přístavech. Jde o zakázku za více než 280 milionů korun. V pondělí návrh schválili pražští radní, o záměru ještě budou hlasovat zastupitelé.
Přístav v pražské Libni | foto: Michal Rapco, iDNES.cz

Stanice se nachází u libeňských doků na toku Rokytky při jejím ústí do Vltavy. „Kapacita stávající povodňové čerpací stanice se ukázala nedostatečná při povodni v létě 2013, kdy došlo k nemalým škodám na soukromém a veřejném majetku způsobeným nedostatečným přečerpáváním vnitřních vod přitékajících z Rokytky do Vltavy,“ stojí v odůvodnění usnesení radních.

Nyní je čerpací kapacita stanice 20 metrů krychlových za sekundu, po rozšíření bude dvojnásobná. Kromě navýšení kapacity budou práce spočívat v celkové modernizaci vodní stavby či doplnění mobilních zdrojů pro případ výpadku elektřiny.

„Doufáme, že budeme schopni to posílení realizovat v průběhu 18 měsíců letošního a příštího roku,“ uvedl náměstek primátora Michal Hroza (TOP 09). Dodal, že Libeň je jednou z nejzranitelnějších oblastí v metropoli z pohledu protipovodňové ochrany.

Pražský magistrát vložil od roku 2002 do protipovodňové ochrany města několik miliard korun. Město kromě čerpací stanice v Libni nechalo vybudovat asi 20 kilometrů zábran a vrata uzavírající Čertovku.

Město postupně revitalizuje i potoky a říčky a buduje protipovodňové valy. Prahou vlastněná Pražská vodohospodářská společnost (PVS) nedávno také dokončila stavbu protipovodňového uzávěru trojského kanálu, jehož vybudování za 190 milionů korun bez DPH souviselo s modernizací Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově.

