Desítka lidí protestovala před ÚVN, kde leží Zeman. Facebook akci smazal, tvrdí

„Sešli jsme se tady kvůli tomu, že chceme upozornit na to, že prezident republiky, který je ve špatném zdravotním stavu, je obklopen nedůvěryhodnými lidmi, kteří jeho stavu zneužívají ke svým pochybným cílům. Máme na mysli hlavně kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého. Není moc ústavních možností, jak situaci řešit, proto jsme zvolili tuto poklidnou formu protestu,“ řekl jeden z účastníků.



Nízká účast mohla být podle něj způsobena tím, že Facebook v noci smazal nejprve událost a poté i celou skupinu. „Bylo v ní asi 2 000 lidí. Ale tím, že nás tady bylo málo, mohla mít akce aspoň klidnější průběh. Nechtěli jsme rušit pacienty. Panu prezidentovi rozhodně nepřejeme nic špatného. Chceme, aby se brzy uzdravil a mohl vykonávat svou funkci,“ dodal.

Událost na facebooku se jmenovala „Strom ÚVN, they can’t stop all of us“. Parodovala tak událost, která se odehrála v září 2019 v USA, kdy se sešly stovky lidí před areálem tajemstvím obestřené Oblasti 51.

„Hradní sebranka mlčí, doktoři mlčí, nikdo neví v jakém stavu je prezident této země a hradní mafie si mezitím vodí na JIP vybrané návštěvy, jmenuje soudce a neřeší povolební situaci. Jsme občané a máme toho dost! Přijďte v neděli na 12 hodinu do areálu Ústřední Vojenské nemocnice na procházku, dát si vinnou klobásku nebo meruňkovou buchtu,“ zvali organizátoři na protest.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Organizovat v neděli demonstraci v areálu ÚVN, kde se léčí pan prezident, považuji za mimořádně ohavné. Padáme do hluboké temnoty. Ale ač se zlo snaží vše ovládnout, dobrá srdce této země odolají. Jsou naší nadějí. oblíbit odpovědět

Ze stejného důvodu proběhl i další protest. V sobotu večer se na Hradčanském náměstí sešly zhruba dvě stovky demonstrujících. „Přestaňte nám lhát! Hanba!“ skandovali u Pražského hradu.

Chybí informace o Zemanově stavu

Zeman byl do ÚVN převezen z Lán minulou neděli po poledni. Stejný den prezidentův lékař Miroslav Zavoral oznámil, že Zeman byl do nemocnice převezen kvůli komplikacím, které provázejí jeho chronické onemocnění. Přesnou diagnózu nesdělil, protože k tomu neměl pacientův souhlas. Zeman byl převezen na oddělení intenzivní medicíny. Mluvčí nemocnice v pondělí řekla, že Zemanův stav je stabilizovaný. Bližší informace o prezidentově zdravotnímu stavu zatím nevydala kancelář Hradu, což vedlo k řadě spekulací a kritiky z řad politiků i veřejnosti.

Manželka prezidenta Ivana Zemanová ve čtvrtek na tiskovém briefingu oznámila, že manžel prochází léčbou, která si vyžádá čas. Média požádala o trpělivost a potřebný čas, aby měl možnost nabrat síly.

Zemana v nemocnici ve čtvrtek navštívil předseda Sněmovny Radek Vondráček, který prohlásil, že prezident je schopen vykonávat úřad. Nemocnice se proti jeho návštěvě následně ohradila, stalo se tak bez vědomí ošetřujícího lékaře. Policie slíbila, že příště ochranka k hlavě státu nepustí toho, kdo předem nebude mít svolení ošetřujícího lékaře.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil se v úterý kanceláře prezidenta dotázal na prognózu Zemanova zdravotního stavu. V pátek uvedl, že stále odpověď nedostal. Na adresu Zemanových spolupracovníků Vystrčil prohlásil, že prezident není v dobrých rukou. Z pověření vedení horní komory proto zaslal ÚVN žádost, která se týká prognózy vývoje zdravotního stavu prezidenta s ohledem na jeho způsobilost zastávat úřad hlavy státu.