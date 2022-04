Aktivisté blokovali pražskou magistrálu, zdrželi i sanitku. Případ řeší policie

„Neblokovali dopravu, když tam projížděla sanitka, policisté je odtáhli mimo pozemní komunikaci. Policisté byli v koloně, když viděli, že si tam lehají na silnici, ihned povolali posily. Sanitku nezdrželi,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí policie Violeta Siřišťová.

Sanitka převážela pacienta, který potřeboval rychle do nemocnice, když dojela ke koloně. „Policisté velmi rychle lidi z vozovky odtáhli. Reálné zdržení bylo jedna minuta díky rychlému zásahu policie,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí záchranné služby Jana Poštová.

Dodala, že na zdravotní stav pacienta toto zdržení vliv nemělo v žádném případě. Přesto upozorňuje, že kdyby lidi na silnici leželi déle, nebo stav pacienta byl vážnější, mohlo to být horší. „V tomto konkrétním případě to však vliv nemělo,“ doplnila.

Mluvčí hnutí Veronika Holcnerová redakci iDNES.cz vysvětlila, že aktivisté mají mezi sebou dohodu, že projíždějící sanitky vždy pouští a stalo se to podle ní i v pátek.

Policie upozornila, že aktivisté si poslední dny takto lehají na silnice téměř každý den. „Je to asi osmá blokáda za poslední dva týdny, řešíme to pro podezření pro přestupek,“ vysvětlila Siřišťová.

Aktivistka na zveřejněném videu skupiny volá, aby upozornila, že si aktivisté lehají na silnici, aby byly sanitky odkláněny. Z videa není zřejmé, kam volá. Mluvčí Poštová nemá informaci o tom, že by operační středisko podobný telefonát přijalo a dodává, že na něj by stejně nemohli brát ohled.

„Pokud jsou oficiální objížďky, magistrátem schválené akce, tak na to reagujeme, dáváme posádkám informace. Ale že bychom respektovali to, že aktivisté si někam lehají, to nemůžeme. Nepřijmeme to jako fakt, že bychom začali upravovat provoz,“ vysvětlila.

Dopravu blokují, aby přiměli vládu k reakci

Skupina Extinction Rebellion ČR v pátek na magistrále sehrála mrtvé občany Ukrajiny s odkazem na masakr v Buči. Podobně si lidé lehli před ruské velvyslanectví v sobotu.

Hnutí požaduje po české vládě, aby Česká republika přestala být závislá na fosilních palivech z Ruska a aby nařídila institucím a firmám, aby topili na 18 stupňů a tím snížili spotřebu plynu.

Dopravu blokují, protože předchozích protestů si média a politici nevšímali. „Mnohokrát jsme stáli před Úřadem vlády, před ministerstvy, stanovali jsme 14 dní před ministerstvem životního prostředí, ale bohužel o těchto protestem se společnost nedozví. Proto jsme přistoupili k něčemu jinému a je vidět, že to vzbudilo pozornost,“ řekla Holcnerová.

Tento týden aktivisté blokovali dopravu před Úřadem vlády, či výjezd z tunelu Blanka směrem na Hradčanskou. Na ležící aktivisty negativně reagují řidiči.

„Chápu, že lidé jsou nervózní, když někam spěchají. Ale ty blokády zdrží řidiče maximálně na deset až patnáct minut a takové zdržení nastává v Praze poměrně často. Nám to taky není příjemné, neděláme to, že by nás to bavilo. Věřím, že všichni, kdo tam byli, cítí nutnost nějaké akce,“ dodala Holcnerová.