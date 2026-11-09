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Prosmýkl se dveřmi, Lidlu pak zloděj způsobil škodu 170 tisíc. Na lup si svítil baterkou

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  10:37
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Policie hledá muže, který se před měsícem vloupal do prodejny Lidl v Seifertově ulici na pražském Žižkově. Způsobil škodu přes 170 tisíc. Dovnitř se dostal ze sousedních garáží.

Stalo se ve středu 7. října krátce před třetí hodinou ráno.

„Neznámý pachatel násilím překonal elektronické vstupní dveře vedoucí z garáží do prostor prodejny, následně poškodil cigaretový box u pokladny a odcizit z něj větší množství krabiček cigaret. Poté z prodejny odcizil také několik lahví alkoholu a drogistické zboží,“ popsal policejní mluvčí Jan Daněk.

Na záběrech z kamery v prodejně je vidět, jak si neznámý muž vzal na procházku prodejnou pojízdný košík. Na svůj lup si ještě posvítil baterkou, kterou držel v ústech.

Cesta z prodejny se mu pak mírně zkomplikovala, když se mu plný košík za prostorem pokladen vysypal a on tak musel zboží znovu do košíku házet.

S košíkem pak zmizel stejnými dveřmi, jakými do prodejny vešel.

Podezřelý z vloupání do prodejny potravin v Seifertově ulici v Praze.

Svým jednáním způsobil škodu přesahující 174 tisíc korun, z toho přibližně 115 tisíc korun představuje škoda vzniklá poškozením zařízení a vybavení prodejny.

„Podle kamerových záznamů se jedná o muže ve věku do 45 let, střední štíhlé postavy. Muž měl na sobě černou vestu s nápisem „HC Gladiators Kladno“ na zádech, světlou mikinu s kapucí, černou kšiltovku, černé kalhoty a tenisky. Přes rameno měl zavěšenou příruční tašku značky Nike,“ dodal Daněk.

Pokud by někdo muže ze záběrů poznal, může kontaktovat policejní linku 158.

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Prosmýkl se dveřmi, Lidlu pak zloděj způsobil škodu 170 tisíc. Na lup si svítil baterkou

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Policie hledá muže, který se před měsícem vloupal do prodejny Lidl v Seifertově ulici na pražském Žižkově. Způsobil škodu přes 170 tisíc. Dovnitř se dostal ze sousedních garáží.

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