Propuštěná lékařka vystavovala klientům lživé posudky, aby nemuseli do vězení

Žena pracovala několik let v nemocničním zařízení v Praze, to s ní však nebylo spokojené a proto dostala výpověď. Poté se doktorka rozhodla zkusit štěstí jinde, ale i další zaměstnavatel si ji dlouho nenechal. Po druhém propuštění se rozhodla, že nejlepší cesta pro ni bude soukromé podnikání. K tomu si přibrala dva společníky, muže ve věku třiatřicet a třiapadesát let, kterým poskytla přístup do elektronické databáze a ke všem dalším zdravotnickým službám.

„Společně začali za úplatu předepisovat léky s obsahem psychotropních látek a recepty buďto prodávali, nebo si léčiva sami vyzvedávali po lékárnách po celé Praze, aby je mohli dále distribuovat,“ popisuje případ policejní mluvčí Richard Hrdina. V průběhu jednoho roku tak společně vystavili přes tisícovku receptů na bezmála dva tisíce balení léků. Jelikož obsah každého balení se pohyboval kolem sta tablet, celkově jim prošlo rukama více než sto padesát tisíc kusů léčiv.

To však nebyla jediná služba, kterou trojice poskytovala. V případě, že se jejich klientům nechtělo nastoupit do výkonu trestu, tak po jednom sezení u doktorky už nikam ani nemuseli. S lékařským posudkem k jejich zdravotnímu stavu se všemi náležitostmi a diagnózou, která neslibovala moc pěkné zítřky, mohli totiž v klidu zůstat doma. „Pokud na základě lživého lékařského posudku nemohli vykonávat obecně prospěšné práce, tak si mohli klienti odpracovat tento trest přímo v jejich zařízení,“ doplnil Hrdina.

Populární mezi doktorčiny klienty byla také služba nazvaná home office. Na základě vystavení pozitivního covid testu umožňovala lidem, kteří byli však úplně zdraví, zůstat v klidu týden doma, aniž by si museli čerpat dovolenou.

„Všechny tyto služby poskytovali za nemalou úplatu a obchodu se velmi dařilo,“ popisuje policejní mluvčí s tím, že jejich byznys přerušila až návštěva kriminalistů, kteří všechny tři zadrželi. „V policejních poutech skončili i jejich dva spolupracovníci, kteří se podíleli na shánění klientů a další distribuci,“ doplnil.

Pět zadržených je obviněných ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, a dvěma z nich navíc z trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny. V případě odsouzení jim hrozí až deset let za mřížemi.