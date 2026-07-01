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Možná si nekoupíte lístek. Nově propojené systémy dopravy avizují problém

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  9:48

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ilustrační snímek | foto: ČTK

Od středy 1. července se systém Pražské integrované dopravy propojil s jihočeským systémem IDESKA. Se startem projektu ale může docházet k technickým problémům při odbavování cestujících.

„Na některých linkách v oblasti přesahu PID a IDESKA u hranic s Jihočeským krajem může být dočasně omezena možnost zakoupení jízdenek PID v palubních odbavovacích zařízeních nebo označení předtištěných papírových jízdenek PID,“ upozornil Ropid.

Problémy se mohou týkat nejen linek PID zajíždějících do Jihočeského kraje, ale také některých linek provozovaných stejnými dopravci na území Středočeského kraje.

Středočeský kraj se propojí s jihem. Na jednu jízdenku dojedete až do Tábora

Pokud z důvodu technické závady nebude možné ve vozidle zakoupit nebo označit jízdní doklad, cestující se nemusí obávat, že nebude přepraven nebo že mu bude za tuto situaci uložena pokuta.

Propojení jihočeské a středočeské integrované dopravy od července 2026

„Na odstranění komplikací intenzivně pracujeme společně s dopravci a dodavatelem odbavovacího systému. Situaci budeme od rána průběžně vyhodnocovat a o dalším vývoji vás budeme informovat,“ dodal organizátor dopravy.

Červencové spuštění systému Ideska platí. Mění se prakticky vše, říká dopravce

Díky propojení obou systémů budou moci lidé s jízdenkami PID cestovat například až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo Orlíku nad Vltavou, s jihočeským tarifem se dostanou do Benešova, Sedlčan, Vlašimi či Příbrami.

Tarif PID platí od července na desítkách autobusových linek na Táborsku a Písecku, tarif IDESKA bude uznáván na linkách PID na Benešovsku, Vlašimsku a Příbramsku.

Autobusem bude možné dojet na jízdenku PID až do Písku nebo Strakonic. Spolu s integrací se upraví i linkové vedení, zejména v oblasti Votic a v širším okolí Benešova a Sedlčan. Největší proměnou projde páteřní linka 401, která změní číslo na 408, nově mezi Voticemi a Táborem pojede přes Sedlec-Prčice a nabídne tak přímé spojení s Prahou pro další středočeská města a obce.

Propojení jihočeské a středočeské integrované dopravy od července 2026

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Možná si nekoupíte lístek. Nově propojené systémy dopravy avizují problém

ilustrační snímek

Od středy 1. července se systém Pražské integrované dopravy propojil s jihočeským systémem IDESKA. Se startem projektu ale může docházet k technickým problémům při odbavování cestujících.

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