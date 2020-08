Po havárii vodovodu v Dolních Počernicích se do jámy propadla tři auta

„V půl desáté jsme dostali ohlášení, že do jámy v Dolních Počernicích, která vznikla po havárii vody, se propadla tři vozidla,“ řekl iDNES.cz mluvčí hasičů Martin Kavka.

Na místo vyrazila jedna jednotka hasičů. Po příjezdu zjistila, že se jedná o tři propadlá osobní auta, v kterých nikdo nebyl. Hasiči vozy prozkoumali, zda z nich něco nevytéká či není poškozen motor.

„S ohledem na to, jak jsou vozidla v jámě umístěna, je potřeba těžká technika na jejich vytažení. Povolali jsme jeřáb,“ popsal Kavka.



Na místo také dorazili pracovníci vodovodů a kanalizací, aby zajistili únik vody. Hasiči místo uzavřeli, aby do něj nikdo nevstupoval. Také požádali o vypnutí elektrického vedení nad jámou, aby na místě mohl zasáhnout jeřáb.

„Odstranili jsme to největší nebezpečí a odjeli. Nyní to tam zajištují vodovody a kanalizace. Domlouvá se, jak jeřábem vytáhout auta. Jaká vznikla škoda, to my nezjišťujeme, pravděpodobně na autech nějaká vznikla,“ dodal Kavka.



Případem se podle něj bude zabývat policie.

Dodávky vody pro Prahu nejsou omezeny

Praskl vodovodní řád z roku 1914. „Jde o obrovský vodovodní řad, komplikací je, že nad tím je vedení vysokého napětí,“ řekl mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek.



Podle hlášených havárií na webu PVK jde o zahrádkářskou kolonii v ulici Madarova a oprava potrvá do 18. srpna. „Z Káraného jsou tři výtlační body, jeden prasknul, dva fungují, není problém s dodávkou vody pro Prahu,“ doplnil.

Vodárna v Káraném je jedním ze dvou zdrojů pitné vody pro Prahu, druhým je Želivka a záložním zdrojem je vodárna v pražském Podolí. Do Prahy voda z Káraného teče právě od roku 1914. Druhý přivaděč do Prahy je z třicátých let a třetí z osmdesátých let dvacátého století.