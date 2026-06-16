Obří proměna náměstí Svatopluka Čecha: přibudou stromy, stín i vodní prvky

Do architektonické soutěže se přihlásilo 21 týmů z Česka i zahraničí. Porota nakonec jednomyslně rozhodla, že vítězný návrh předložil ateliér ra15.
„Promyšleně navazuje na původní Gočárovu koncepci, počítá s výrazně větším množstvím stromů, zlepšuje hospodaření s dešťovou vodou a rozvíjí potenciál náměstí stát se skutečnými zelenými plícemi Vršovic,“ komentuje radnice vítězný návrh.
Současně tento návrh nabízí přehlednější a lépe uspořádaný veřejný prostor pro odpočinek, setkávání i společenský život.
Cena
Soutěž radnice vyhlásila v únoru. součástí přípravy soutěže byla také participace veřejnosti. Více než 600 obyvatel přispělo cennými postřehy a podněty.
„Jsem rád, že vítězný návrh přináší silnou odpověď na jednu z největších výzev současných měst. Jak zajistit více kvalitní zeleně, více stínu a příjemnější prostředí pro život v době stále častějších letních veder. Právě výrazné posílení zeleně a citlivý návrh centrální zpevněné plochy považuji za jednu z největších předností návrhu. Ukazuje, že Čecháč by se mohl stát skutečnými zelenými plícemi Vršovic a ještě více posílit svou roli významného veřejného prostoru pro každodenní život místních obyvatel,“ uvedl starosta MČ Praha 10 Martin Valovič.
Porota ocenila také schopnost vítězného návrhu propojit parkový charakter místa s funkcí živého městského náměstí. Návrh nabízí nové možnosti pro každodenní setkávání, odpočinek i kulturní a komunitní akce. Současně rozvíjí kvality veřejného prostoru tak, aby odpovídal potřebám současného města i budoucích generací.
Respekt k historii i kostelu
Součástí vítězného návrhu je také nové centrální prostranství v prostoru u tramvajových zastávek, které má sloužit jako přirozené místo pro setkávání a společenský život.
Návrh zde počítá s vodním prvkem přispívajícím ke zlepšení mikroklimatu, kavárnou, veřejnými toaletami i zázemím pro správce parku, který by měl dohlížet na provoz, údržbu a bezpečnost celého prostoru.
Návrh také posiluje množství kvalitní zeleně, počítá s rozsáhlou výstavbou stromů, pracuje s hospodařením s dešťovou vodou. Plochy by měly poskytovat více stínu, omezovat přehřívání prostoru během letních měsíců a přispívat k vyšší odolnosti lokality vůči extrémům počasí.
Zároveň také pracuje s historickou identitou místa, navazuje na původní urbanistické prvky a že respektuje význam kostela sv. Václava.
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