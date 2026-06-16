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Obří proměna náměstí Svatopluka Čecha: přibudou stromy, stín i vodní prvky

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  9:52
Náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích by mělo obří proměnou. Podle vítězného projektu na jeho budoucí podobu se má známý prostor v Praze 10 stát zelenými plícemi Vršovic. Přibude stromů, stínu i vodních prvků.
Vítězný návrh architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí Svatopluka...

Vítězný návrh architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích od atelieru ra15 (červen 2026) | foto: Praha 10

Vítězný návrh architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí Svatopluka...
Vítězný návrh architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí Svatopluka...
Vítězný návrh architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí Svatopluka...
Vítězný návrh architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí Svatopluka...
7 fotografií

Do architektonické soutěže se přihlásilo 21 týmů z Česka i zahraničí. Porota nakonec jednomyslně rozhodla, že vítězný návrh předložil ateliér ra15.

„Promyšleně navazuje na původní Gočárovu koncepci, počítá s výrazně větším množstvím stromů, zlepšuje hospodaření s dešťovou vodou a rozvíjí potenciál náměstí stát se skutečnými zelenými plícemi Vršovic,“ komentuje radnice vítězný návrh.

Vítězný návrh architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí Svatopluka...
Vítězný návrh architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí Svatopluka...

Současně tento návrh nabízí přehlednější a lépe uspořádaný veřejný prostor pro odpočinek, setkávání i společenský život.

Cena

  • Úprava prostoru byla neměla přesáhnout 300 mil. Kč bez DPH. Částka zahrnuje i úpravy ulic.
  • Přesnější kalkulace bude známá v dalších stupních projektové přípravy.

Soutěž radnice vyhlásila v únoru. součástí přípravy soutěže byla také participace veřejnosti. Více než 600 obyvatel přispělo cennými postřehy a podněty.

„Jsem rád, že vítězný návrh přináší silnou odpověď na jednu z největších výzev současných měst. Jak zajistit více kvalitní zeleně, více stínu a příjemnější prostředí pro život v době stále častějších letních veder. Právě výrazné posílení zeleně a citlivý návrh centrální zpevněné plochy považuji za jednu z největších předností návrhu. Ukazuje, že Čecháč by se mohl stát skutečnými zelenými plícemi Vršovic a ještě více posílit svou roli významného veřejného prostoru pro každodenní život místních obyvatel,“ uvedl starosta MČ Praha 10 Martin Valovič.

Porota ocenila také schopnost vítězného návrhu propojit parkový charakter místa s funkcí živého městského náměstí. Návrh nabízí nové možnosti pro každodenní setkávání, odpočinek i kulturní a komunitní akce. Současně rozvíjí kvality veřejného prostoru tak, aby odpovídal potřebám současného města i budoucích generací.

Vítězný návrh architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích od atelieru ra15 (červen 2026)

Respekt k historii i kostelu

Součástí vítězného návrhu je také nové centrální prostranství v prostoru u tramvajových zastávek, které má sloužit jako přirozené místo pro setkávání a společenský život.

Návrh zde počítá s vodním prvkem přispívajícím ke zlepšení mikroklimatu, kavárnou, veřejnými toaletami i zázemím pro správce parku, který by měl dohlížet na provoz, údržbu a bezpečnost celého prostoru.

Návrh také posiluje množství kvalitní zeleně, počítá s rozsáhlou výstavbou stromů, pracuje s hospodařením s dešťovou vodou. Plochy by měly poskytovat více stínu, omezovat přehřívání prostoru během letních měsíců a přispívat k vyšší odolnosti lokality vůči extrémům počasí.

Zároveň také pracuje s historickou identitou místa, navazuje na původní urbanistické prvky a že respektuje význam kostela sv. Václava.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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