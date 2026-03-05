Prodej nedoručených balíků na Smíchově přilákal davy. Chlapec našel poklad

Jana Sobíšková
  17:47
V přízemí obchodního centra Nový Smíchov dnes vyrostlo provizorní tržiště tajemných balíčků. Dlouho před tím, než organizátoři odkryli vstupní bránu, začali se před ní zastavovat první zvědavci, aby zjistili, o co jde. Někteří se ale rovnou řadili do fronty - ti, kteří přijeli s cílem zažít adrenalinový nákup. Nikdo totiž neví, co se v kterém balíčku skrývá. Je jich připraveno 12 tun a k mání budou po dobu pěti následujících dní.

„Jde o nedoručené zásilky zákazníků různých evropských e-shopů, kteří zadali špatně svou adresu nebo se nějak překlikli a balíček se obchodu vrátil. Než aby byl podle pravidel zlikvidován, pořádá start-upová společnost King Colis takovéhle ‚pop up store‘ akce, kdy dá tomu zboží druhou šanci, akce má tedy i enviromentální část,“ přiblížila Ema Čapková, mediální zástupkyně ze společnosti King Colis v Česku.

Prodej nedoručených balíčků s tajným obsahem v nákupním centru Nový Smíchov. (5. března 2026)
Prodej nedoručených balíčků s tajným obsahem v nákupním centru Nový Smíchov. (5. března 2026)
Prodej nedoručených balíčků s tajným obsahem v nákupním centru Nový Smíchov. (5. března 2026)
Prodej nedoručených balíčků s tajným obsahem v nákupním centru Nový Smíchov. (5. března 2026)
Prodej nedoručených balíčků s tajným obsahem v nákupním centru Nový Smíchov. (5. března 2026)
8 fotografií

V republice jde o čtvrtou takovou akci, v Praze se koná podruhé - loni proběhla v říjnu ve Westfield Černý Most.

Originální Prada i hodiny Rolex

Tisíce balíčků jsou nachystané ve velkých bednách, nalevo standardní, které můžou pocházet z jakéhokoli evropského e-shopu, vpravo označené jako prémiové. „Ty jsou z velkých e-commerceových platforem jako je třeba Amazon, E-bay a podobně. U nich je větší šance, že obsahují cennější věci,“ popsala Čapková.

Má na mysli například elektroniku nebo zlatou cihličku, kterou také při minulé akci v Česku kdosi rozbalil, ale třeba také hodiny Rolex či originální kabelku Prada včetně certifikátu.

Kdy: čtvrtek 5. března – čtvrtek 12. března (včetně)

Otevírací doba: 10:00–20:00

Kde: OC Nový Smíchov v přízemí, před prodejnou Swarovski

Před druhou hodinou, kdy má akce začít, už musí organizátoři dlouhou frontu zájemců o zážitkový nákup stáčet podél oploceného prodejního prostoru, aby příchozí návštěvníci vůbec mohli do obchodního centra vcházet. Zájemci se zatím mají čas zaregistrovat podle instrukcí na bráně.

„Co tam asi tak může být? Stará bela,“ zahlásí procházející žena, která si zároveň sama odpoví. Desítky čekajících ale neodradí.

V Praze kupující při minulém prodeji našli foťák Polaroid nebo bezdrátová sluchátka od Applu. Cena balíčku se stanovuje podle jeho hmotnosti, standardní balíčky jsou za 59 korun na 100 gramů a prémiové za 79.

Ve frontě čekají i rodiny s dětmi, které si touží zkusit štěstí. „Jen do výše tvého kapesného,“ upozorňuje otec dvanáctiletého hocha. Ten redakci iDNES upřesní, že má 500 korun.

„Osahám si to a pak podle pocitu“

Před ním čeká jednasedmdesátiletý Julius, který přijel nakoupit pro celou rodinu. „Vyslali mě, jsou líní, ale zvědaví na to jsou, tak musím koupit pět balíků,“ sdělil redakci. Zatímco opodál stojící žena se domnívá, že celá akce je „boudou na lidi“, on si to nemyslí. „Vím, že hodně lidí z toho, co našli, bylo loni úplně paf,“ okomentoval.

„Samozřejmě, že lidé nacházejí i věci, které nevyužijí nebo pro ně nemají význam, jako třeba když jeden zákazník rozbalil klíčenku s fotkou nějakého páru, co si nechal někdo udělat na míru. Takže tam může být opravdu úplně cokoliv,“ zdůraznila Čapková.

Nával v novém Lidl Outlet v Ostravě. Polák jel kvůli nákupu 150 kilometrů

Mladík, který čeká ve frontě mezi prvními, se objevil na loňské akci a s koupí byl podle svých slov velmi spokojený. „Našel jsem uvnitř zástěru se španělskou vlajkou a přitom mám moc rád Španělsko, takže se mi poštěstilo a nosím ji v kuchyni stále,“ svěřil se.

Přidal také tip, jak si najít to pravé: „Osahám si to, ale orientuji se také podle pocitu.“

Na samotný výběr ale mají nakupující jen deset minut a vstupují ve skupinách po deseti lidech.

Konečně se otevírají brány a první desítka smí vstoupit. Mladík pečlivě omakává prémiovou stranu zásilek, zatímco hoch s pětistovkou se nechává navigovat od kamarádů zpoza plotu. „Musíš sáhnout hlouběji!“ radí mu a dodávají, že má také brát tvrdou zásilku a ne měkkou.

Hoch našel cenné kartičky

Celé prohrabávání, váhání a tipování zákazníků sledují a komentují okolo stojící čekající na svou chvíli. Většině z nich nezáleží na tom, za jak dlouho nastane. Juliovi uvnitř je také jedno, kolik peněz tu dnes utratí. Nakonec odešel s účtenkou za necelých pět tisíc korun.

Malý chlapec si odnáší tvrdou krabičku za svou pětistovku a hned ji s kamarády rozbaluje. Po krátkém zápasu s obalem a izolepou nastávají výkřiky radosti a úžasu. „Ne ne! To není možné! Série sběratelských kartiček ze seriálu One piace! To je, kámo, cenná limitka! Stojí hrozně moc!“ Hoši se radují a spokojeně si kartičky dělí. „Hodně se to vyplatilo,“ míní chlapec.

Další desítka lidí vstupuje a ta, která má nakoupeno, je na odchodu. Muž, jenž loni pořídil zástěru, si balíček hodlá rozbalit až doma. „Bylo to moc pěkné, užil jsem si to,“ rozloučil se.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Dovolená pod palbou. Češi dál létají do Ománu, užívají si poloprázdné pláže

Pláž ve městě Maskat v Ománu (3. března 2026)

Zatímco nebe nad jihoománským přístavem Salálá v úterý v poledne křižovaly íránské drony a okna hotelových resortů se třásla pod náporem explozí, čeští turisté řeší nečekané dilema: Mají se nechat...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Agresivní muž blokoval MHD, se staženými kalhotami zmateně pobíhal po zastávce

Muž pod vlivem drog blokoval MHD

Pozdvižení na autobusové zastávce Kačerov v Praze vyvolal v úterý večer agresivní muž. Podle svědků napadal kolemjdoucí a bránil v odjezdu autobusu, do kterého se následně snažil dostat násilím. Na...

5. března 2026  15:55

Hop hop hop v hokejovém Kolíně. Kozlové září ve své nejlepší sezoně za 50 let

Matej Gardon a Petr Moravec z Kolína se radují z gólu proti Jihlavě.

Hru bílých proti modrým rozřízne štiplavý zvuk píšťalky. „Hop, hop, hop,“ gestikuluje energicky kouč Petr Martínek směrem k jednomu z útočníků, jehož pohyb se mu zrovna úplně nepozdával. Pokyn navíc...

5. března 2026  15:18

Na mariánský sloup někdo načmáral antikřesťanské symboly, vandala hledá policie

Neznámý pachatel posprejoval tři sloupky z ohrazení mariánského sloupu na...

Neznámý pachatel posprejoval v noci na čtvrtek tři sloupky z ohrazení mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí. Na jeden vyobrazil kříž, na druhý rovnítko a na třetí hákový kříž. Obrazce...

5. března 2026  15:17

Zanedlouho bude hotovo. Demolice mostu Šmejkalka na D1 jde do finále

Demolice mostu Šmejkalka na D1

Stavbaři, kteří opravují most Šmejkalka na dálnici D1 u Senohrab, končí s demolicí poloviny nosné konstrukce ve směru na Prahu. Následovat bude výstavba nové části mostu. Auta projíždějí úsekem v...

5. března 2026  15:13

Devět nakažených žloutenkou z pražské restaurace. Onemocněli štamgasti i majitel

Ilustrační fotografie

Hygienici odhalili v jedné z restaurací v Praze 6 ohnisko žloutenky typu A, onemocnělo jí devět lidí včetně jejího majitele. Odborníci v provozovně zjistili nevyhovující osobní i provozní hygienu,...

5. března 2026  14:55

Jedna z nejlepších služeb. Pražané v průzkumu ocenili MHD, chválí rychlost i jízdné

ilustrační snímek

Pražská městská hromadná doprava se u svých uživatelů těší značné oblibě, vyplývá z čerstvého průzkumu agentury STEM/MARK. Cestující na Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP) nejvíce oceňují...

5. března 2026  14:50

Ženu sledovali domů, tam jí surově strhli kabelku. Lupiče zadržela policie

Policie zatkla muže, kteří před tím přepadli a okradli ženu

Pražští kriminalisté zadrželi dvojici mužů, kteří přepadli pětašedesátiletou ženu a oloupili ji o kabelku, čímž jí způsobili škodu ve výši téměř čtyř tisíc korun. Okamžik přepadení zaznamenala kamera...

5. března 2026  13:09

Policejní dron v akci. Nemocný muž se ztratil v lese, k tragédii chybělo málo

Pomocí dronu zachránili lidský život.

Pražští policisté zveřejnili video ze zásahu, při němž pomohl policejní dron s termovizí vypátrat pohřešovaného muže v Malešickém lese. Díky rychlé akci hlídek se podařilo zabránit tragédii. Seniora...

5. března 2026  12:43

Výpadek napájení uzavřel Komořanský tunel. Silničáři zjišťují příčiny

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o víkendu uzavře Pražský okruh (D0) mezi 3. a...

Silničáři dnes okolo poledne kvůli technickým problémům uzavřeli Komořanský tunel na jihu Prahy. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se jednalo o problémy s napájením. V místě se tvořily dlouhé...

5. března 2026  11:49,  aktualizováno  12:31

Investice za pět miliard. Praha chystá obnovu staré linky čistírny odpadních vod

Pohled severním směrem do vltavského údolí a na Podhoří. Vlevo v popředí oblá...

Rekonstrukce takzvané staré vodní linky pražské Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově bude stát 4,78 miliardy korun bez DPH. Práce pro městem vlastněnou Pražskou...

5. března 2026  12:28

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTANT – STATIK (50-80.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 50 000 - 80 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Běžcům oficiálně startuje sezona. Kbelská 10 upravila trasu a hlásí vyprodáno

Vojtěch Šinágl, vítěz Kbelské 10 v roce 2025

Běžcům v hlavním městě oficiálně startuje závodní sezona. Tradičním „vykopávákem“ bude v sobotu Kbelská 10, která se letos běží už po čtyřicáté. Pořadatelé lehce navýšili kapacitu, ale stejně jako v...

5. března 2026  12:03

Kvůli hlášené bombě evakuovali v Praze školu, anonym upřesnil i čas výbuchu

Policisté zasahující u školy Marjánka na pražském Břevnově. (5. března 2026)

Přítomnost bomby na základní škole Marjánka na pražském Břevnově ve čtvrtek nahlásil anonym. Policisté budovu evakuovali, na místě zasahoval pyrotechnik i speciálně vycvičený pes. Uzavřená byla i...

5. března 2026  10:08,  aktualizováno  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.