Čelí kvůli tomu obžalobě z pokusu o vraždu a o těžké ublížení na zdraví, hrozí mu až 18 let vězení. Případ ve čtvrtek začal projednávat pražský městský soud.
Incident se stal odpoledne 20. prosince 2025 v Mostecké ulici u Karlova mostu a částečně jej zachytily kamery. Třiadvacetiletý prodavač Quy Ky Vo dění popsané v obžalobě přiznává, nesouhlasí ale s právní kvalifikací svých skutků.
Občan Vietnamu ve čtvrtek u soudu vypověděl, že do obchodu přišla hlučná skupinka pěti až šesti lidí. Požádal je, aby v prodejně zůstali jen dva, čemuž sice vyhověli, ale Quy Ky Vo z nich byl nadále nervózní.
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„Byl jsem velice rozrušený. Nic si nekoupili. Měl jsem pocit, že by mohli něco ukrást. Byl jsem ve stresu, nepřemýšlel jsem. Vzal jsem do ruky pálku s tím, že chci zákazníky vyhnat,“ popsal mladík za pomoci tlumočníka. Několikrát zopakoval, že nechtěl nikomu ublížit.
Ocelovou pálku Quy Ky Vo uchopil oběma rukama a s nápřahem se s ní ohnal proti dvacetiletým Italům. „Uvědomuji si, že to bylo špatné rozhodnutí. Sám nevím, proč jsem to v tu chvíli udělal. Velice se omlouvám,“ komentoval své počínání.
Podle obžaloby útočil mladíkům na hlavu. Ani jednoho z nich v tu chvíli nezranil, první stihl odběhnout, druhý se ráně vyhnul a poté se mu podařilo zbraň prodavači vytrhnout. Utekl s ní do chodby vedoucí na ulici, kam ho Quy Ky Vo pronásledoval s katanou. Imitaci meče s půlmetrovou čepelí sejmul ze zdi za prodejním pultem.
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V chodbě pak Quy Ky Vo zákazníkovi zasadil zbraní čtyři údery. Způsobil mu osmicentimetrovou ránu na temeni, otevřenou zlomeninu v kloubu palce, přeseknutí nervu na druhé ruce a ještě zranění pod lopatkou. Potom z místa odešel. Podle jeho verze se s Italem o katanu přetahovali a zranění vznikla při tom.
Obžaloba uvádí, že napadený mladík přežil jen díky shodě náhod a tomu, že měl na sobě tlustou zimní bundu. Záchrannou službu mu přivolali svědci z protějšího obchodu. Kvůli zranění palce se musel podrobit operaci a speciální terapii.
Quy Ky Vo vypověděl, že v Česku je 2,5 roku, přijel sem z Vietnamu studovat. V obchodě pracoval zhruba šest měsíců, pálka i katana už v prodejně byly, když na brigádu poprvé nastoupil. Na dotaz předsedkyně soudního senátu doplnil, že na psychiatrii se nikdy neléčil.
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Státní zástupkyně Ladislava Čarvaš novinářům řekla, že v tomtéž obchodě vzal předloni další brigádník stejnou pálku na jinou návštěvnici. Jak upozornil iDNES.cz tento případ nakonec justice poslala do přestupkového řízení, ženě se nic nestalo.
Pro nynějšího obžalovaného zatím Čarvaš navrhuje desetileté vězení, situace se ale může změnit. Soudkyně totiž upozornila, že by bylo možné překvalifikovat prostou vraždu na předem rozmyšlenou a těžké ublížení na zdraví zase na vydírání.
Záležet bude na výsledcích dokazování. V září se soud chystá přes videokonferenci vyslechnout svědky z Itálie. Obžalovaného ponechal ve vazbě kvůli obavám z jeho možného útěku.