Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Bál jsem se, že umřu. Mladý Ital neví, proč ho prodavač v Praze posekal katanou

Autor:
  17:00

Fotogalerie1 Premium

U pražského městského soudu svědčil italský turista, kterého v prosinci 2025 napadl v Praze prodavač katanou | foto: Petr FilaiDNES.tv

Mladý italský turista, jehož loni v prosinci napadl v prodejně v centru Prahy vietnamský prodavač katanou a vážně ho zranil, stále nerozumí tomu, proč se stal obětí obchodníkovy agrese. Řekl to při videokonferenčním výslechu u Městského soudu v Praze. Uvedl také, že měl strach, že při útoku zemře.

Student, který si při škole přivydělával jako mechanik a který se denně věnoval sportu, od dětství miloval box a měl před sebou první velký zápas – to byl dvacetiletý Giacomo, který přijel loni v prosinci s partou stejně starých kamarádů do Prahy na předvánoční dovolenou.

Hned první den se s pěti přáteli vypravili do centra. V Mostecké ulici u Karlova mostu je zaujal obchod s konopnými produkty. Jeden z nich si tam chtěl koupit perlivou vodu, další byli zvědaví, jaké zboží se tam prodává.

Podle Riccarda zachránila jeho kamaráda silná zimní bunda s kapucí. „Jeden útok (katanou) byl veden na hlavu, kdyby neměl kapuci, tak byl by asi mrtvý,“ domnívá se svědek.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vždyť vede centrem a zas vynechává sever města, zlobí se Pražané na nové metro E

ilustrační snímek

Zase vede centrem, zbytečně spojuje stanice a sever Prahy úplně pomíjí. To jsou nejčastější výtky Pražanů k plánu na novou trasu metra. Původně měla být okružní, ale protože na sever nezavítá, je z...

Po 46 letech projela tramvaj podél muzea směr Václavské náměstí

„Pomeranč“ otestoval zrekonstruovanou tramvajovou trať nad Muzeem a projel i...

Pražané po 46 letech mohli spatřit tramvaj, která podél Národního muzea mířila na Václavské náměstí. Stalo se tak během testování stávající, ale zrekonstruované nedaleké trati ve Škrétově ulici...

Ve flanelce a na Harleyi. Pavel projel v čele 800 motorkářů Prahou

V sobotu 5. září vyrazila z pražských Holešovic spanilá jízda 800 motorkářů....

Prahou projela kolona 800 motocyklů Harley-Davidson a dalších značek při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr Pavel, který patří mezi...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Skočil pro dítě do kolejiště metra, pak tiše zmizel. To je na metál, oceňují lidé

Kamera zachytila pád sedmiletého chlapce do kolejiště metra a jeho záchranu

Absolutní respekt. Hrdina. Obdivnými reakcemi zahrnuli lidé neznámého cizince, který pohotově skočil pro sedmiletého chlapce do kolejiště metra. Turista neváhal a zvládl dítě během několika sekund...

Bál jsem se, že umřu. Mladý Ital neví, proč ho prodavač v Praze posekal katanou

Premium
U pražského městského soudu svědčil italský turista, kterého v prosinci 2025...

Mladý italský turista, jehož loni v prosinci napadl v prodejně v centru Prahy vietnamský prodavač katanou a vážně ho zranil, stále nerozumí tomu, proč se stal obětí obchodníkovy agrese. Řekl to při...

7. září 2026

Studenti se u nás propojují napříč ročníky, líčí ředitel koncept nového souškolí

Premium
Martin Konečný

Do pražských škol míří ze středních Čech více žáků než opačně. Co je důvodem, vysvětluje v rozhovoru ředitel nového soukromého souškolí School for Future Martin Konečný.

7. září 2026

Po dvaapadesáti zápasech odchod ze Slavie. Staněk bude působit v Arábii

Slávistický brankář Jindřich Staněk slaví gól svého týmu v derby proti Spartě.

Slavii stál víc než padesát milionů, odchytal za ni jen dvaapadesát zápasů a jde pryč. Reprezentační gólman Jindřich Staněk odchází na hostování do al-Hazímu, momentálně desátého týmu saúdskoarabské...

7. září 2026  14:57

Praha strávila léto v kolonách. Opravy se sešly na hlavních tazích

Komentář
Pražská magistrála patří mezi nejvytíženější ulice v metropoli.

Zúžená Kbelská, uzavřená Plzeňská, práce na magistrále i další omezení napříč metropolí. Praha využila prázdniny k rozsáhlým opravám, jejich souběh ale na řadě míst komplikoval dopravu a znovu...

7. září 2026  14:57

Zásahovka na Palmovce. Muž se zbraní v bytě vyhrožoval sebevraždou

Zásah policie na Palmovce. (7. září 2026)

Policie po poledni zasahovala v Praze na Palmovce. V jednom z bytů byl podle oznámení muž se zbraní a měl vyhrožovat sebevraždou.

7. září 2026  13:08,  aktualizováno  13:36

Cyklista se hádal s řidičkou, která pak zemřela. Nemůže za to, osvobodil ho soud

Cyklista Václav Socher pravomocně zproštěný viny (na archivním záběru)

Soud v pondělí pravomocně zprostil viny cyklistu, který měl v centru Prahy fyzický konflikt s řidičkou, jež následně zemřela. Podle odvolacího senátu nebyl skutek trestným činem. Obžaloba vinila...

7. září 2026  13:28

Autobus MHD za sebou vlekl seniorku, řidiči hrozí vězení. Policie hledá svědka

Policie hledá svědka dopravní nehody ...

Pražští policisté pátrají po důležitém svědkovi nehody, při které se na začátku června v Praze 8 vážně zranila osmasedmdesátiletá žena. Při nástupu do autobusu ji totiž rozjíždějící se vůz zachytil a...

7. září 2026  12:41

Na Pražském okruhu se srazila dodávka s náklaďákem, řidiče museli vyprostit

Nehoda na Pražském okruhu ve směru letiště. (7. září 2026)

Vážná dopravní nehoda se stala na Pražském okruhu u Lochkova ve směru na letiště. Srazily se nákladní auto a dodávka.

7. září 2026  12:26

V Klecanech u Prahy hořela trafostanice. Muž skončil s popálenimi na 60 procentech těla

ilustrační snímek

V Klecanech u Prahy došlo v pondělí dopoledne k požáru trafostanice, během kterého se vážně zranil muž okolo 50 let. Utrpěl popálení třetího stupně na 60 procentech těla. Záchranná služba ho ve...

7. září 2026  11:50,  aktualizováno  12:11

Zastupitelé schválili dopravní megatendr. Zakázku na 30 let získaly České dráhy

ilustrační snímek

Vlaky na elektrifikovaných tratích ve Středočeském kraji a v pražské aglomeraci budou po třicet let obsluhovat České dráhy. Pro uzavření smlouvy za 165 miliard korun v pondělí zdvihli ruku jak...

7. září 2026  11:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak aktivujete nouzové tlačítko? Po pádu hocha do kolejiště metra ožívá videonávod

Nouzové zastavení soupravy metra

Víte, kde v metru najdete nouzové tlačítko a jak ho použijete? Po pádu sedmiletého chlapce do kolejiště minulý týden se ukázalo, že osvěta, s níž před časem dopravce přišel, se ukazuje jako účinná....

7. září 2026  10:07

Kbelská se brzy opět rozkope, rekonstrukce čeká i další klíčové komunikace

Symbolické zprovoznění i druhého z opravených pásů Kbelské ulice v Praze. (13....

Se začátkem školního roku skončila řada důležitých oprav. Dělníci už zmizeli z Hlávkova mostu, Plzeňské i Kbelské. Řidiči, kteří se vrátili z dovolené, si ale během podzimních měsíců na silnicích...

7. září 2026  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×