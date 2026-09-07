Bál jsem se, že umřu. Mladý Ital neví, proč ho prodavač v Praze posekal katanou

Student, který si při škole přivydělával jako mechanik a který se denně věnoval sportu, od dětství miloval box a měl před sebou první velký zápas – to byl dvacetiletý Giacomo, který přijel loni v prosinci s partou stejně starých kamarádů do Prahy na předvánoční dovolenou.
Hned první den se s pěti přáteli vypravili do centra. V Mostecké ulici u Karlova mostu je zaujal obchod s konopnými produkty. Jeden z nich si tam chtěl koupit perlivou vodu, další byli zvědaví, jaké zboží se tam prodává.
Podle Riccarda zachránila jeho kamaráda silná zimní bunda s kapucí. „Jeden útok (katanou) byl veden na hlavu, kdyby neměl kapuci, tak byl by asi mrtvý,“ domnívá se svědek.