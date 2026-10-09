Záchranná akce se těšila zájmu desítek přihlížejících, méně už byli nadšeni řidiči, kterým se zkomplikovala cesta po jedné z nejvytíženějších komunikací v metropoli. Pro pražské hasiče nebyla podstata zásahu ale nijak významná, na podobné akce jsou podle jejich mluvčího Miroslava Řezáče cvičeni.
Překvapilo vás, že vás ten zásah zaměstná na desítky hodin?
Úplně jsme s tím nepočítali. Původní plán byl, že na základě povolání vyprošťovacího tanku se nám opravdu podaří vyproštění během dopoledne. I jsme to tak v podstatě všude prezentovali. My jsme věděli, že naše vyprošťovací technika, kterou jsme měli na místě už večer (krátce po nehodě), na to nestačí, a opravdu jsme spoléhali na tank.
Bohužel, ať jsme volili postup jakýkoli, tak se nám to nepovedlo. A když při čtvrtém pokusu se tank porouchal, museli jsme řešit náhradu. Ta přišla v podobě dvou dalších tanků. No a než přijely, tak to nějakou dobu trvá, čas se nasčítá. V době, kdy jsme na tanky čekaly, dělali jsme ještě nějaké práce na mostní konstrukci. Ale přestože to byl komplikovaný zásah, co se týče fyzické či psychické náročnosti, pro hasiče to tak náročné nebylo.
Lidé měli dobré nápady, ale neměli kontext přímo z místa události. Nevěděli, že stroj nelze nastartovat, že je tam opravdu zaseklý, že nám na něj tlačí 480tunový most, že máme podval zaseklý do komunikace.