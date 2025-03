Na Vltavu se po zimě vracejí přívozy, mezi Lihovarem a Dvorci letos naposledy

Po zimě o víkendu znovu vyjedou i víkendové rekreační vlaky Pražské integrované dopravy (PID) a brdský cyklobus. V tiskové zprávě o tom informovali Filip Drápal, mluvčí organizace ROPID, která plánuje pražskou MHD, a mluvčí Českých drah Petr Pošta.

Podle něj se v provozu zmíněných spojů proti loňské sezoně nic zásadního nezměnilo. ROPID se začátkem turistických a rekreačních linek PID rovněž vydal tištěného průvodce, ve kterém lidé najdou jízdní řády sezonních linek a tipy na výlety v Praze a Středočeském kraji. V elektronické podobě je ke stažení na www.pid.cz.

Sezonní přívozy před zimou naposledy vypluly loni na konci října a v provozu zůstaly jen přívozy P1 a P2, které jezdí na trasách Sedlec - Zámky a V Podbabě - Podhoří. Nyní se k nim znovu přidají linky P3, P4, P5 a P6. Podle Drápala loni nejvíce lidí za den využívalo linku P5 z Výtoně na Císařskou louku. „V rekordním srpnu to bylo denně v průměru 1058 osob,“ uvedl.

S víkendem současně startuje nová sezona turistických vlaků v Praze a středních Čechách. Lidé s nimi mohou o sobotách, nedělích a svátcích až do konce října vyrazit do Českého ráje, do Brd nebo Cyklohráčkem na Slánsko.

Zhruba o měsíc později začnou jezdit sezonní spoje z Březnice do Rožmitálu pod Třemšínem, uvedl Pošta. Drápal doplnil, že ve vlacích platí kromě tarifu jednotlivých dopravců také tarif PID, díky kterému lze kombinovat na jednu jízdenku vlak i návazné autobusy nebo pražskou MHD.

Na svou trasu z pražského hlavního nádraží do Slaného hned v sobotu opět vyrazí výletní vlak Cyklohráček, který letos zahajuje svou 12. sezonu. S ním se budou moci zájemci opět svézt i během některých prázdninových všedních dnů do netradičních destinací, uvedli zástupci ČD. Informace o provozu a případných změnách jsou na www.pid.cz/cyklohracek nebo na sociálních sítích Cyklohráčku.

O víkendech a svátcích bude od soboty z hlavního nádraží znovu vyjíždět i vlak Cyklo Brdy. Cílem jeho cesty bude Blatná na Strakonicku. Vlakové nádraží v Dobřichovicích spojí s brdskými hřebeny od soboty podle Drápala i tradiční brdský cyklobus. O víkendech a svátcích pojede čtyřikrát denně mezi Dobřichovicemi a Kytínem.