S privatizací městských bytů pražský magistrát končí, prodal poslední dům

Řekl to pražský radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti). Dodal, že nyní bude město řešit, co s fondem dál, protože bez privatizací fond nebude mít příjmy.

Po nástupu současné pražské koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) plánoval Zábranský zastavení privatizací bytových domů nájemníkům včetně těch, které již byly dříve schváleny. To vyvolalo koaliční spor. Zejména Spojené síly požadovaly, aby byly dokončeny prodeje tam, kde již proces prodeje začal, což se týkalo pěti domů.

Jejich prodej nakonec město dokončilo, podle Zábranského nyní Praha čeká na platbu za poslední z nich. Poté už magistrát, který podle nedávné analýzy disponuje 7 265 byty, další prodávat nebude.

Jiná je situace v městských částech, které mají svěřeno dalších 23 080 bytů a které v prodejích mohou pokračovat a často tak činí. To Zábranský považuje v mnoha případech za nešťastné. Koalice nyní zvažuje, že by i prodeje bytů městskými částmi podléhaly schválení magistrátu, nyní to tak je pouze u majetku s hodnotou nad 50 milionů korun.

Ukončení magistrátních privatizací přinese otázku, co dále s fondem rozvoje dostupného bydlení, který město zřídilo v roce 2015 a do kterého mířily peníze utržené za prodeje bytů. Podle Zábranského za tři roky vlády současná koalice dala z fondu na dotace městským částem, nákupy ubytoven či rekonstrukce bytů asi 3,5 miliardy korun.

„Fond už je vyčerpán,“ řekl Zábranský. Dodal, že za posledních asi 175 milionů korun, které ve fondu zbývají, hodlá město odkoupit 35 bytů od Prahy 3.

Poté bude město podle radního řešit, co s fondem dál. „Ve chvíli, kdy by neměl příjmy, tak nemá smysl, aby existoval,“ řekl. Jenou z možností podle něj je, že by do něj v budoucnu mohly mířit peníze z nájemného obecních bytů. Tak by je město muselo vždy investovat zpět do rozvoje bydlení, což nyní nemusí.

Městské části podle radního za dotace přidělené magistrátem z fondu rozvoje dostupného bydlení plánují postavit 315 bytů a 400 jich zrekonstruovat. Výstavbu plánuje i magistrát, který k tomu účelu založil Pražskou developerskou společnost (PDS). Ta podle Zábranského dostala městské pozemky o rozloze asi 400 tisíc metrů čtverečních, na kterých bude možné postavit 6 000 až 7 000 bytů.

Čeká se na zahájení stavby

První z projektů, které město PDS zadalo k přípravě, by měly přinést 660 bytů za odhadované náklady 2,6 miliardy korun. Ty se však ještě můžou změnit v závislosti na cenách a přesné variantě a rozsahu výstavby.

Projekty jsou teprve na začátku přípravy a začátek stavby prvních z nich se dá očekávat až za několik let. Z připravených projektů chce město letos podle radního zahájit stavbu bytového domu na Černém Mostě. Půjde o první bytový projekt magistrátu za téměř 20 let.

Praha se v posledních letech potýká s krizí bydlení danou vysokými cenami bytů. Jedním z řešení stávající koalice má být rozšiřování městského bytového fondu. Podle loni schválené strategie chce město počet svých bytů do roku 2030 rozšiřovat o 500 ročně, za poslední roky nicméně jejich počet naopak klesá a nové se nestaví.

Podle analýzy společnosti KPMG z roku 2018 po roce 1991 přešlo do vlastnictví Prahy 194 tisíc bytů, drtivá většina z nich byla následně rozprodána v privatizacích.