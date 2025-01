Policisté bourali cestou k nehodě na Kolínsku, jeden je vážně zraněný

Další dva policisté utrpěli středně těžké a lehké zranění. Policejní auto se podle informací iDNES.cz střetlo s dodávkou v křižovatce a dostalo se tak mimo komunikaci.

Záchranné složky vyjížděly k nehodě před 08:00. „V policejním autě byli dva policisté a jedna policistka, jeli na majáky k dopravní nehodě, pravděpodobně jim nedal přednost řidič Volkswagen Transporter a došlo ke střetu, policejní auto skončilo na střeše,“ řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Dechová zkouška u řidiče dodávky, ve které cestovali dva lidé, byla negativní. Policisté podle ní jeli k jiné vážné dopravní nehodě u Nučic. Doprava v místě nehody na silnici 12 je nyní vedena jedním jízdním pruhem.

„U Přistoupimi jsme ošetřili tři pacienty, jednoho muže s poraněním hrudníku, po ošetření jsme ho převezli do ÚVN, u druhého pacienta měl lékař podezření na poranění hlavy, směřován byl do FNKV, třetího pacienta s pohmožděnou dolní končetinou vezeme do kolínské nemocnice,“ informovala mluvčí záchranné služby Monika Nováková.