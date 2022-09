Praha přispěje rodinám ohroženým inflací. Seniory ignorujete, kritizuje SPOLU

Magistrát už letos v červnu vyčlenil na pomoc Pražanům ohroženým vysokou inflací 308 milionů korun a pro příští rok dalších více než půl miliardy korun.

„Hospodaříme odpovědně, neutrácíme peníze za nesmysly, a proto jsme schopni Pražanům v těžkých dobách pomoci. Díky cíleným opatřením a poskytnutým financím bude moci průměrná rodina s dvěma dětmi, která se dostane do problémů, ušetřit až 50 000 korun za rok. Když se krize prohloubí, jsme připraveni pomoc ještě rozšířit,“ řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě).

Nejvyšší příspěvek dostane Praha 4, která je největší městskou částí. Z magistrátu jí připutuje 24,52 milionu korun. Druhou nejvyšší částku obdrží radnice Prahy 5, která dostane 21,94 milionu Kč. Něco málo přes 20 milionů Kč pak dostanou jak radnice Prahy 8, tak desátá městská část. Dokument musí ještě ve čtvrtek schválit městští zastupitelé.

Pomoc má několik stádií

Rozhodnutí města kritizovala městská opoziční zastupitelka a starostka Prahy 2 Alexandra Udženija. Podle ní vedení města ignoruje stovky tisíc Pražanů, konkrétně seniory, invalidní důchodce, lidi pobírající předčasný a vdovský důchod a samoživitele. „Všichni ti, které odborné studie označují jako skupiny nejvíce ohrožené zvyšující se inflací a energetickou krizí v připraveném programu úplně chybí. Koalice se rozhodla pomoct rodinám a dětem, což je dobrá zpráva, ale úplně zapomněla na děti nad 15 let. To považuji za diskriminační. Znamená to, že magistrátní koalice úplně zapomněla na rodiny, které mají středoškoláky,“ uvedla.

Město podle Udženiji hospodařilo k 30. červnu s přebytkem přesahujícím 12,5 miliardy korun. „To znamená, že i kdybychom pomohli všem seniorům středoškolákům a samoživitelům jednorázovou částkou osm tisíc korun, stálo by nás to přibližně 4,5 miliardy,“ přiblížila starostka s tím, že by upřednostnila cílenou formu pomoci.

Kritiku odmítl pražský koaliční zastupitel a starosta Prahy 7 Jan Čižinský, podle kterého je neoprávněná, neboť výše zmíněný v červnu schválený magistrátní objem peněz, tzv. balíček pomoci Pražanům, má několik částí. „Postupně naběhnou jeho další pilíře. Toto je pilíř zaměřený na rodiny dětí z mateřských a základních škol, další pilíř bude zaměřený na seniory a poslední na dlužníky,“ řekl.

Podle primátora Zdeňka Hřiba kritika Udženije nedává smysl, neboť je nutné brát v potaz celý balíček pomoci.

Pomoc lidem přivítal a ocenil předseda opozičních zastupitelů ANO Ondřej Prokop. Městu však vyčetl, že pomoc pouze delegovala na radnice a zároveň ji neposkytla dříve. „Jediné, co vlastně za čtyři měsíce vymysleli, je to, že pošlou peníze z magistrátu na městské části, reálné řešení pomoci tak hodí Praha na bedra starostů. Ti to určitě zvládnou, jen je škoda, že ty peníze nedostali dřív. Už je totiž mohli distribuovat,“ uvedl Prokop.