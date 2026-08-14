Příslušník bezpečnostních sborů rozbíjel v Praze auta. GIBS hledá svědky

Oznámil to na svém webu mluvčí inspekce Jakub Augusta.
Zatím nechtěl kvůli vyšetřování upřesnit, ve kterém ze sborů podezřelý muž pracuje. „Zadržený muž je příslušníkem bezpečnostního sboru. Blíže to nyní nemohu specifikovat,“ uvedl pro iDNES.cz.
Událost se stala v pátek 7. srpna v době od 23:25 do 23:35 před prodejnou Hermes.
„Muž zde kopy a pěstmi poškodil několik vozidel,“ uvedl Augusta. Muže hned po činu zadrželi policisté. Zatím se podařilo zjistit majitele tří aut, které vandal poškodil.
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Čin zachytily kamery. Městský kamerový systém ale podle inspekce nepokrývá celý prostor, kde muž auta poškodil.
„Vyzýváme proto majitele vozidel, kteří byli tímto činem poškozeni, aby se GIBS přihlásili. O totéž žádáme i další svědky události, a to zejména řidiče, kteří danou dobou ulicí Pařížská projížděli a mají k dispozici záznam z palubní kamery,“ sdělil mluvčí.
Hlásit se mohou na telefonním čísle +420 974 839 734.