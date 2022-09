I my jsme predátoři, ale máme možnost mít respekt, říká autor Planety Praha

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Fotograf a kameraman Prokop Pithart upozorňuje na to, jak jsme se od přírody odtrhli a vnímáme ji jako něco, co se nás netýká a nepatří do našeho světa. Přitom hned za dveřmi bytů a domů máme opravdovou divočinu i ve městě, jen ji stačí přestat přehlížet a neničit ji, třeba neshazovat ptačí hnízda na zem. „Kdybych měl jednou na domě jiřičky a slyšel je štěbetat, bych byl tak šťastný,“ říká.