Za celým případem stojí jedenáctičlenná skupina, která se rozhodla využít lidskou solidaritu a důvěřivost ve svůj prospěch a založit „dobročinnou“ nadaci. Ta za svoji existenci vystupovala pod několika názvy – Nadační fond snů a nadějí, Nadační fond snů a nových nadějí, Nadační fond Happy Days Kids.
Nadaci pro nemocné provozovali podvodníci, od 20 tisíc lidí vybrali 40 milionů
Na počátku její členové potenciální dárce obvolávali svépomocí, vytipovali si je na základě seznamu, který jeden z pachatelů ukradl v zaměstnání. Když však zjistili, kolik Čechů lze historkami o sbírce na fiktivní postižené oklamat, podvod spustili na plno.
Pronajali si několik kanceláří a zřídili i call centrum. Jeho zaměstnanci pak lidem, kteří o poskytnutí daru projevili zájem, zasílali děkovné balíčky s předměty, které měly pocházet z chráněné dílny. I ta byla však pouhým výmyslem a nejrůznější ozdoby, svíčky a další drobnosti, vyráběli podvodníci buď sami nebo je nakupovali za minimální částky ve velkoobchodech.
V databázi měli podvodníci k dispozici podle kriminalistů přibližně jeden milion telefonních čísel, počet podvedených nakonec policisté stanovili na čtyřicet tisíc lidí. Důvěřiví dárci přispívali různými částkami, od stovek korun až k několika tisícům. Škoda se tak nakonec dostala až na částku 64 milionů korun.
Tím však případ nekončí...
Deset pachatelů policisté dopadli na konci června roku 2023 a případ se tak jevil jako vyřešený. Vyšetřovatelé se pak dále soustředili na identifikaci dalších okradených lidí a vyčíslení celkové výše škody.
Až letos se kriminalistům podařilo rozkrýt další větev podvodů, za nimiž stojí muž, který původně ke zmíněné skupině patřil, nicméně ji v roce 2022 kvůli sporům opustil. Nelíbilo se mu například to, že nadace k zakrytí své trestné činnosti vynakládala jednotky procent z výdělku na reálné charitativní účely.
„K provozování své podvodné činnosti si opatřil celkem pět obchodních společností s neexistujícími lidmi na pozici jejich jednatelů a společníků,“ uvedl jeden z kriminalistů Břetislav Čupr na tiskové konferenci.
Pachatelovy nadace pod názvy Korálky pro radost nebo Pomoc našim vybíraly peníze stejným způsobem zejména na postižené děti nebo dětské domovy.
Podle kriminalistů sedmadvacetiletý muž poškodil dalších 9 515 dárců a celkovou škodu navýšil o více než 16,5 milionu korun.
„V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody v délce až deseti let.“ Nově obviněného muže, stejně jako ostatní členy podvodné skupiny, vyšetřují policisté na svobodě.
„Vzhledem k počtu poškozených a výši škody můžeme určitě říci, že se jedná o největší sbírkový podvod, který se kdy v historii České republiky podařil policii objasnit a odhalit,“ řekl pak novinářům Čupr.
Totožnost poškozených kriminalisté znají a postupně je kontaktují. Není tak podle nich potřeba, aby jim volali sami. „V současné době se nám podařilo kontaktovat asi dvacet až třicet tisíc z nich, ti zbývající ještě čekají,“ uvedl Čupr.