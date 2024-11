Autobusy musí otevřít všechny dveře a jet v nonstop buspruzích, žádají starostové

O umožnění nástupu všemi dveřmi v příměstských autobusech jednala ve středu Praha 6 se starosty nedalekých obcí ve Středočeském kraji. Všichni zúčastnění tuto možnost označili za opatření, které je nejrychleji a nejsnáze proveditelné. Měla by se tak zkrátit zpoždění autobusů, tím by jimi jezdilo více lidí místo toho, aby se vozili autem. Do Prahy denně cestuje 300 tisíc Středočechů – za prací, zábavou nebo třeba do školy.