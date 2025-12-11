Bývalý primátor Hudeček se soudí o další odškodné. Tentokrát získá 200 tisíc

Částku 763 tisíc korun za nemajetkovou újmu Hudečkovi dříve přiznal už Obvodní soud pro Prahu 2, odvolací pražský městský soud ji ale následně ponížil o 200 tisíc Kč. Šanci na vyšší odškodnění pak dal Hudečkovi Nejvyšší soud, podle nějž městský soud chyboval.
„Odvolací soud je vázaný závazným právním názorem Nejvyššího soudu,“ konstatovala soudkyně Markéta Wildová. Mimo jiné uvedla, že trestní řízení poškodilo Hudečkovu politickou kariéru. Zmínila i neoprávněné zásahy trestního soudce do protokolů z jednání. Součástí aktuálního verdiktu je i to, že stát musí Hudečkovi nahradit náklady vynaložené na odškodňovací řízení v celkové výši 105 tisíc korun.
Soudní senát porovnával dopad trestního řízení do Hudečkových práv s rozsudky v obdobných odškodňovacích případech, zejména s verdiktem ohledně Hudečkovy spoluobžalované, bývalé pražské radní pro informatiku Evy Vorlíčkové. Ta za nemajetkovou újmu vysoudila po zásahu Ústavního soudu celkově 1,27 milionu korun.
Hudeček čelil stíhání v letech 2013 až 2020. V době sdělení obvinění byl prvním náměstkem primátora. Poté se stal primátorem, než ho po prohraných volbách v listopadu 2014 nahradila Adriana Krnáčová (ANO). Společně s ním byl obviněn i současný pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a jiní někdejší radní.
Policie jim kladla za vinu, že neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k městské kartě Opencard, když jednomyslně schválili navazující kontrakty. Pražský městský soud nejprve radní dvakrát uznal vinnými. Až po výměně soudce Alexandera Sotoláře, který zkreslil protokoly z jednání, justice obžalované lidi osvobodila. Podle konečného verdiktu radní nerozhodli svévolně, ale na základě odborných stanovisek.
