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MHD pro Pražany zdarma a zrušit zbytečné cyklopruhy, prosazuje kandidátka na primátorku

Juliana Hámová
  15:00

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Šéfka pražských Motoristů Klára Sovová je v Krkonoších známá dlouholetými spory se Správou KRNAP ohledně provozu Luční boudy. Pražanům chce nabídnout plynulou dopravu, MHD zdarma i rozvoj sportovišť. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Kandidátka Motoristů na pražskou primátorku Klára Sovová chce výrazně změnit přístup hlavního města k dopravě i bydlení. Prosazuje MHD zdarma pro Pražany, jednu parkovací zónu pro celé město a zrušení některých cyklopruhů na hlavních tazích. „Praha nemá své obyvatele vychovávat. Má jim pomáhat, aby měli hezký život a kvalitní služby,“ říká Sovová.
Volby 2 urna

V minulosti jste kandidovala v komunálních volbách v Trutnově. Co vás přimělo tentokrát kandidovat v Praze?
Podívejte se, kam se Praha za vlády Pirátů a spící ODS posunula. Doprava je tu tristní. Když si uvědomím, kolik času trávím v koloně jen proto, abych mohla na druhé straně města navštívit svá vnoučata, připadá mi to absurdní. Vidím ideologizaci dopravy a preferování jednoho procenta cyklistů na silnicích. Ty pak přestávají sloužit tomu, k čemu jsou určené, tedy dopravě. A tu nepředstavují jen auta, ale také autobusy a tramvaje. Když jsou cesty neprůjezdné, nemůže se po Praze pohybovat nikdo.

Zkušení cyklisté jsou běžnými účastníky provozu a cyklopruh nepotřebují.

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