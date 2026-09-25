V minulosti jste kandidovala v komunálních volbách v Trutnově. Co vás přimělo tentokrát kandidovat v Praze?
Podívejte se, kam se Praha za vlády Pirátů a spící ODS posunula. Doprava je tu tristní. Když si uvědomím, kolik času trávím v koloně jen proto, abych mohla na druhé straně města navštívit svá vnoučata, připadá mi to absurdní. Vidím ideologizaci dopravy a preferování jednoho procenta cyklistů na silnicích. Ty pak přestávají sloužit tomu, k čemu jsou určené, tedy dopravě. A tu nepředstavují jen auta, ale také autobusy a tramvaje. Když jsou cesty neprůjezdné, nemůže se po Praze pohybovat nikdo.
Zkušení cyklisté jsou běžnými účastníky provozu a cyklopruh nepotřebují.