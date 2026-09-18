Přijeli, obhlédli, nacouvali, naložili, odjeli. Muži si ze stavby odvezli desítky kilogramů materiálu

Policie zveřejnila kamerové záznamy a žádá veřejnost o případnou pomoc při pátrání.
Případ se stal v polovině srpna ve Štolbově ulici v Praze 6.
„Vyhlédli si oplocené staveniště s připraveným stavebním materiálem. S vozem nacouvali k části plotu, kde překonali zabezpečení a ze stavby odcizili několik desítek kilogramů hliníkových profilů, čímž způsobili stavební firmě škodu za více než sedmdesát tisíc korun. Ihned poté z místa odjeli neznámo kam,“ informoval mluvčí policie Richard Hrdina.
Ze záběrů je dobře patrné, že muži si místo nejprve obhlédli. Chvíli chodili podél plotu, v jeden moment se jeden z mužů podívá i směrem ke kameře, která je zabírá.
Neznámí pachatelé jsou podezřelí ze spáchání trestného činu krádeže, za což jim v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.