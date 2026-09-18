Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Přijeli, obhlédli, nacouvali, naložili, odjeli. Muži si ze stavby odvezli desítky kilogramů materiálu

Autor:
  12:23
Pražská policie pátrá po dvojici mužů, kteří si v srpnu vyhlédli staveniště a z něj odcizili několik desítek kilogramů stavebního materiálu. S dodávkou přijeli až k plotu, pak překonali zabezpečení a po úspěšném naložení zase v klidu odjeli.

Policie zveřejnila kamerové záznamy a žádá veřejnost o případnou pomoc při pátrání.

Případ se stal v polovině srpna ve Štolbově ulici v Praze 6.

„Vyhlédli si oplocené staveniště s připraveným stavebním materiálem. S vozem nacouvali k části plotu, kde překonali zabezpečení a ze stavby odcizili několik desítek kilogramů hliníkových profilů, čímž způsobili stavební firmě škodu za více než sedmdesát tisíc korun. Ihned poté z místa odjeli neznámo kam,“ informoval mluvčí policie Richard Hrdina.

Ze záběrů je dobře patrné, že muži si místo nejprve obhlédli. Chvíli chodili podél plotu, v jeden moment se jeden z mužů podívá i směrem ke kameře, která je zabírá.

Neznámí pachatelé jsou podezřelí ze spáchání trestného činu krádeže, za což jim v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Špinavá plocha na Zličíně zmizí, vznikne tu obří P+R. Nová stanice metra se nevyplatí

V ulici Na Radosti na pražském Zličíně jen několik set metrů od stanice metra...

Praha postaví nové velkokapacitní parkoviště P+R. Budova pro téměř 600 aut bude na Zličíně v ulici Na Radosti. Jen několik stovek metrů od konečné stanice metra linky B. Součástí budou i nové...

Rychlý pokles Jizery uprostřed závodu poničil lodě. Událost prověřuje policie

Pokles vody na řece Jizeře poškodil kajaky během závodu ve slalomu.

O okolnosti srpnového závodu kajaků na řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou se zajímají policisté i Česká inspekce životního prostředí. Kvůli výraznému poklesu vody se tam poškodily desítky lodí.

Šef ŘSD: Potřebujeme i třetí okruh kolem Prahy, desítky kilometrů od metropole

Vysíláme
Hostem Rozstřelu je Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Česko zažívá jeden z největších dálničních boomů ve své historii. Šéf ŘSD Radek Mátl v Rozstřelu promluvil o cenách dálnic, dostavbě Pražského okruhu i plánech na další dálniční síť. Praha podle něj...

Přijeli, obhlédli, nacouvali, naložili, odjeli. Muži si ze stavby odvezli desítky kilogramů materiálu

Z oploceného staveniště ukradli stavební materiál. Policie má záznam z kamery

Pražská policie pátrá po dvojici mužů, kteří si v srpnu vyhlédli staveniště a z něj odcizili několik desítek kilogramů stavebního materiálu. S dodávkou přijeli až k plotu, pak překonali zabezpečení a...

18. září 2026  12:23

Červená na přejezdu? Nezájem. Čekající sanitku vytroubil a pak předjel řidič osobního auta

Řidiči stále jezdí přes koleje na červenou

Přestože policie často varuje řidiče před nebezpečným předjížděním na železničních přejezdech, k dalšímu riskantnímu hazardu došlo na přejezdu ve středočeské obci Řevnice. Řidiče sanitky zde na...

18. září 2026  11:26

Konec kolon a zbytečného stání na semaforech. Novinka zkracuje příjezd k obchodnímu centru

Nové napojení vjezdu k Metropoli Zličín z Rozvadovské spojky. Brána s...

Řidiči přijíždějící k obchodnímu centru v Praze na Zličíně od pátečního rána nemusejí stát v dlouhých kolonách. Po letech příprav a téměř roční realizaci se otevřel druhý vjezd a výjezd k Metropoli....

18. září 2026  9:03

Praha na svých pozemcích regulovala výdejní boxy. Jinde pravidla neplatí

ilustrační snímek

Lidem v libeňské Kubišově ulici dlouhodobě vadí, že je v ní výdejní box GLS. Nelíbí se jim, že kvůli němu ztratili výhled na Prahu, a také to, že kvůli zásobování do ulice přijíždí více aut. Petici...

18. září 2026  7:28

Požár v bytovém domě v Hartigově ulici na Žižkově. Hasiči evakuovali 15 lidí

Požár v Hartigově ulici na Žižkově. (17. září 2026)

Pražští hasiči vyjížděli ve čtvrtek večer k požáru v bytovém domě v Hartigově ulici na Žižkově. Hořela skříň ve společných prostorách domu. Hasiči požár rychle uhasili, z budovy evakuovali 15 lidí.

17. září 2026  21:56,  aktualizováno  22:17

V bačkůrkách a s plyšákem. Plačící dívenku na rušné silnici spasila náruč strážníka

ilustrační snímek

Pozitivní ohlasy vyvolala čtvrteční zpráva o nalezení malého děvčátka, které se zatoulalo v ulicích Prahy 9. Teprve tříleté dítě objevili pražští strážníci u silnice se silným provozem v přezůvkách a...

17. září 2026  15:53

Po rekonstrukci se otevřel Ladův památník v jeho rodných Hrusicích

Zrekonstruovaný Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích. (17. září...

Po roční rekonstrukci se opět otevřel památník malíře a spisovatele Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích. Oficiálně přístupná je i nově otevřená expozice. Rekonstrukce vyšla na 17,9 milionu...

17. září 2026  15:09

Dvojice nasadila kukly a naskočila na rozjíždějící se vlak. Policie nikoho nenašla

Dva mladíci naskočili na vlakovou soupravu v Libčicích nad Vltavou. (16. září...

Dva mladí muži ve středu riskovali, když na zastávce Libčice nad Vltavou nedaleko Prahy za plného provozu místo dveřmi nastoupili na zadní část soupravy vlaku. Ten se dal do pohybu i s mladíky na...

17. září 2026  14:02

77 je nových 23. Na šťastné dvojčíslo sázejí matadoři, mladí i létající ET

Slovinská hvězda Luka Dončič

V Ústí, v Písku i v Praze. V Ostravě i v Opavě. Tam všude naskočili na módní vlnu posledních let. Hned polovina ze dvanácti klubů Maxa Národní basketbalové ligy má na soupisce číslo 77. Kdysi...

17. září 2026  13:35

Davis Cup proti Američanům začne Menšík, Lehečka zkusí zaskočit Sheltona

Jiří Lehečka a Ben Shelton před utkáním Davis Cupu Česko vs. USA

Očekávané daviscupové střetnutí mezi českými tenisty a Američany zná rozpis zápasů. V pátek v pražské O₂ areně začne česká jednička Jakub Menšík proti Learneru Tienovi, po nich se střetnou...

17. září 2026  12:57

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Přelet letounů týmu RAF nad Prahou se ruší. Zájemci je mohou vidět jen v Ostravě

Přelet Red Arrows po skončení skotské korunovace krále Karla III. (Edinburgh,...

Plánovaný přelet formace proudových letounů BAE Hawk T1 slavné akrobatické skupiny Red Arrows britského Královského letectva (RAF) nad Prahou se v pátek neuskuteční. Důvodem jsou provozní a...

17. září 2026  12:42

Cizinec týral bezdomovce, vyhýbal se vězení. Teď ho kriminalisté dopadli

Týral bezdomovce, vyhýbal se vězení. Stejně skončil za mřížemi

Kriminalisté vypátrali dvaadvacetiletého cizince, který byl odsouzen v případu brutálního týrání bezdomovců v obchodním centru a vyhýbal se nástupu trestu.

17. září 2026  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet