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Přijede bibliobus. Ropid v Holešovicích slibuje celý den literatury včetně autorského čtení

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  12:02

Bibliobus z minulých ročníků festivalu Týden knihoven. | foto: Pražská integrovaná doprava

Pražská integrovaná doprava v pátek promění zastávku Nádraží Holešovice ve speciálně upravený prostor určený pro čtení, deskové hry a hudbu. Pořadatelé zároveň lákají ty zájemce, kteří si přejí vyzkoušet čtení svých autorských textů před publikem. Na akci se spolupodílí Městská knihovna v Praze a projekt Praha město literatury.

Do zastávky Nádraží Holešovice směr Ortenovo náměstí dorazí 2. října mezi 10. až 18. hodinou bibliobus Matylda.

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Z něj si budou moct návštěvníci půjčit libovolnou knihu, zahrát si tu deskové hry, zanechat vlastní literární vzkaz nebo si pomocí QR kódu stáhnout e-knihu.

Knižní zastávka

Literárně-hudební program přichystala oceněná Básnířka Prahy za rok 2026 Anna Beata Háblová, která představí performery napříč generacemi i žánry.

Doprovodný program

15.00–17.00 | Zastávka Knižní

  • 14.45 – hudební vystoupení Dagmar Plamperové
  • 15.00 – autorské čtení Sufiana Massalemy
  • 15.15 – autorské čtení Alžběty Johanky Petrové
  • 15.30 – hudební vystoupení Šárky Mattové
  • 15.45 – autorské čtení Karla Škrabala
  • 16.00 – autorské čtení Anny Beaty Háblové
  • 16.15 – hudební vystoupení Šárky Mattové
  • 16.30 – autorské čtení Vaška z Aše
  • 16.45 – autorské čtení Večerky

17.00–18.00 | Open mic

Kromě původního čtení Sufiana Massalemy či Alžběty Johanky Petrové proběhne i slam poetry nebo hudební vystoupení Šárky Mottlové a Dagmar Plamberové. Ke konci akce budou šanci autoři z publika, aby přes mikrofon seznámili ostatní se svými vlastními texty.

Událost si klade za cíl lidem připomenout, že i běžná známá místa se mohou pomocí imaginace přetvořit a nabídnout kolemjdoucím nečekaný kontakt s fantaskními světy.

Koná se v rámci 30. ročníku Týdne knihoven 2026, jehož letošní téma zní „Tisíc podob čtení, nekonečno radosti“.

Festival chce každoročně ve veřejném prostoru dokázat, jaký význam knihovny skutečně mají. Ať už je to místo čtení, vzdělávání, inspirace nebo navazování vztahů.

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