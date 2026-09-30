Do zastávky Nádraží Holešovice směr Ortenovo náměstí dorazí 2. října mezi 10. až 18. hodinou bibliobus Matylda.
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Umělé inteligence se nebojím, spíš toho, že se stanou stroje z nás, říká spisovatel
Z něj si budou moct návštěvníci půjčit libovolnou knihu, zahrát si tu deskové hry, zanechat vlastní literární vzkaz nebo si pomocí QR kódu stáhnout e-knihu.
Literárně-hudební program přichystala oceněná Básnířka Prahy za rok 2026 Anna Beata Háblová, která představí performery napříč generacemi i žánry.
Doprovodný program
15.00–17.00 | Zastávka Knižní
17.00–18.00 | Open mic
Kromě původního čtení Sufiana Massalemy či Alžběty Johanky Petrové proběhne i slam poetry nebo hudební vystoupení Šárky Mottlové a Dagmar Plamberové. Ke konci akce budou šanci autoři z publika, aby přes mikrofon seznámili ostatní se svými vlastními texty.
Událost si klade za cíl lidem připomenout, že i běžná známá místa se mohou pomocí imaginace přetvořit a nabídnout kolemjdoucím nečekaný kontakt s fantaskními světy.
Koná se v rámci 30. ročníku Týdne knihoven 2026, jehož letošní téma zní „Tisíc podob čtení, nekonečno radosti“.
Festival chce každoročně ve veřejném prostoru dokázat, jaký význam knihovny skutečně mají. Ať už je to místo čtení, vzdělávání, inspirace nebo navazování vztahů.