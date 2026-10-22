„Vzhledem ke kompletní obnově povrchů náměstí stále ještě připomíná spíše skladiště materiálu, jak se práce kvůli udržení provozu přesouvají sem a tam,“ upozornil PID.
„Ale taky už je vidět, jak se to líhne. Scelují se nová stromořadí, hotové části dlažby, počasí zatím přeje,“ dodal.
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Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí
Rekonstrukce horní části Václavského náměstí má skončit v červnu 2027. Práce, které realizuje Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), začaly v červnu 2024.
Dokončeny byly nejsložitější podzemní etapy. Jednalo se o rozsáhlé přeložky inženýrských sítí a vybudování obří podzemní retenční nádrže pro hospodaření s dešťovou vodou.
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OBRAZEM: Václavův kůň už si tyká s kolejemi. Na místě je i poslední výhybka
Pokládka samotných tramvajových kolejí, které vedou od Vodičkovy a Jindřišské ulice až k Národnímu muzeu, jak už bylo řečeno, skončila. Pokračuje dláždění nových povrchů.