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To je najednou průhled! Z rozestavěného Václaváku mizí ohrady, koleje jsou hotové

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  15:37
Z rozestavěného Václavského náměstí zmizely příčné stavební ohrady. (22. října...

Z rozestavěného Václavského náměstí zmizely příčné stavební ohrady. (22. října 2026) | foto: PID

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...
Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...
Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...
Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...
21 fotografií
Z rozestavěného Václavského náměstí v Praze, do jehož horní části se vrátí tramvajová doprava, zmizely příčné stavební ohrady. Lidem se tak naskytla možnost vidět areál bez překážek. Jak dnes informoval portál Pražské integrované dopravy (PID), trať samotná už je stavebně hotová.

„Vzhledem ke kompletní obnově povrchů náměstí stále ještě připomíná spíše skladiště materiálu, jak se práce kvůli udržení provozu přesouvají sem a tam,“ upozornil PID.

„Ale taky už je vidět, jak se to líhne. Scelují se nová stromořadí, hotové části dlažby, počasí zatím přeje,“ dodal.

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Rekonstrukce horní části Václavského náměstí má skončit v červnu 2027. Práce, které realizuje Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), začaly v červnu 2024.

Dokončeny byly nejsložitější podzemní etapy. Jednalo se o rozsáhlé přeložky inženýrských sítí a vybudování obří podzemní retenční nádrže pro hospodaření s dešťovou vodou.

OBRAZEM: Václavův kůň už si tyká s kolejemi. Na místě je i poslední výhybka

Pokládka samotných tramvajových kolejí, které vedou od Vodičkovy a Jindřišské ulice až k Národnímu muzeu, jak už bylo řečeno, skončila. Pokračuje dláždění nových povrchů.

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