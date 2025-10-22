Prarodiče zburcovali policii kvůli ztracenému vnoučkovi, ten byl přitom stále s nimi

  10:47
Po pětiletém Matýskovi v pondělí na Příbramsku pátraly desítky policistů, hasičů i dobrovolníků. Náhle se ztratil svým prarodičům. Po několika hodinách jej objevil policista na místě, které všechny překvapilo. Babička nyní v děkovném dopise místním dobrovolným hasičům kuriózní událost popisuje.
Chlapec se ztratil v pondělí kolem 15:00 v Krásné Hoře nad Vltavou v místní části Plešiště. Prarodiče po prohledání domu a zahrady usoudili, že se mohl vydat na trasu desetikilometrového pochodu Plešišťská šlápota, který dva dny předtím absolvoval.

Chlapec je podle nich na svůj věk zdatný chodec a dobře se pamatuje cestu. Dědeček se proto vydal autem po trase pochodu a dítě hledal. Do pátrání se postupně zapojili policisté, hasiči, vrtulník, psovodi i veřejnost.

Po čtyřech hodinách se Matěje stále nepodařilo najít. Po bezvýsledném prohledávání krajiny se dědeček chlapce vrátil a zaparkoval auto na dvoře. Jednoho z policistů nakonec napadlo otevřít kufr vozidla. Dítě se tam schovávalo v očekávání, že ho budou babička s dědou hledat.

„Na otázku, kterou si kdekdo položil, zda děda Matěje neslyšel v autě křičet a bouchat, dal odpověď sám Matýsek. Když se ho tatínek ptal, jestli v autě nebrečel, odpověděl, že ne, že to chtěl vydržet, že jenom klepal,“ uvedla chlapcova babička.

Veřejný dopis napsala jako poděkování všem, kteří se do záchranné akce zapojili. Policista, který pátrání vedl, podle ní říkal, že tak mohutné zapojení veřejnosti ještě nezažil.

